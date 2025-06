Stalker Eminema skazany na 30 lat więzienia za włamanie i prześladowania

4.1.1

Matthew Hughes – stalker Eminema – usłyszał wyrok

Eminem może wreszcie odetchnąć z ulgą. Matthew Hughes, mężczyzna oskarżony o dwukrotne włamanie do domu rapera, został skazany na karę od 15 do 30 lat więzienia za włamanie pierwszego stopnia oraz na 3 do 7,5 roku za uporczywe nękanie.

Wyroki będą odbywane kolejno, co oznacza bardzo długą odsiadkę dla 32-latka.

Zakaz zbliżania się do Eminema

Sąd wydał również zakaz kontaktu Hughesa z Eminemem. Mężczyzna nie może przebywać bliżej niż 500 stóp (ok. 150 metrów) od domu lub miejsca pracy rapera.

Włamał się dwukrotnie – i groził śmiercią

Do pierwszego włamania doszło w kwietniu 2020 roku, kiedy Eminem obudził się w swoim domu i zobaczył, że Hughes stoi za nim. Zapytany, co robi, odpowiedział, że przyszedł go zabić.

Wtedy sprawa zakończyła się ugodą i Hughes został skazany na 5 lat nadzoru sądowego (probacji). Niestety, już w listopadzie tego samego roku został aresztowany za napaść, co oznaczało złamanie warunków ugody i trafienie do aresztu.

Kolejne włamanie po wyjściu z więzienia

Matthew Hughes opuścił zakład karny w maju ubiegłego roku, a kolejne włamanie miało miejsce zaledwie kilka miesięcy później.

To nie pierwszy raz, gdy próbował zbliżyć się do Eminema – w czerwcu 2019 roku został znaleziony śpiący w domku gościnnym należącym niegdyś do rapera.