Sprawa o napaść seksualną przeciwko Marilynowi Mansonowi oddalona przez sąd

Była asystentka Marilyna Mansona przegrała w sądzie. Pozew wniesiony przeciwko rockmanowi został ostatecznie oddalony.

Pozew Ashley Walters

Ashley Walters, która pracowała dla Marilyn Mansona w latach 2010–2011, w maju 2021 roku wniosła pozew przeciwko muzykowi, oskarżając go o:

molestowanie seksualne,

napaść seksualną,

napaść fizyczną o charakterze seksualnym,

celowe wyrządzenie krzywdy emocjonalnej,

niesłuszne zwolnienie z pracy.

Sprawa została wcześniej oddalona w maju 2022 roku, lecz przywrócona w grudniu 2023 po apelacji.

Decyzja sądu

We wtorek sędzia Steve Cochran z Los Angeles County uznał, że sprawa zostaje oddalona po raz drugi, ponieważ terminy przedawnienia uniemożliwiają dalsze prowadzenie procesu. Proces miał się rozpocząć w styczniu 2026 roku.

Mimo argumentów prawników Walters, że trauma utrudniła jej zgłoszenie sprawy w odpowiednim czasie, sędzia stwierdził, że nie ma prawa zastosować tzw. delayed discovery rule.

Reakcje stron

Prawnik Mansona, Howard King, określił decyzję jako zwycięstwo dla jego klienta:

„To satysfakcjonujące, że sędzia może spojrzeć na fakty i raz jeszcze stwierdzić, że Brian Warner był niesłusznie oskarżony.”

Prawniczka Walters, Kate McFarlane, wyraziła rozczarowanie: