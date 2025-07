Społeczno-artystyczna scena BitterSweet Festival. Jazz, orkiestra, teatr i emocje na Eventim Stage

W samym środku intensywnego line-upu BitterSweet Festival znajdzie się przestrzeń, w której czas płynie inaczej – wolniej, głębiej, czulej. Eventim Stage to serce festiwalu – społeczno-artystyczna scena z misją, której partnerem jest Eventim – świętujący 20-lecie. Tu spotkają się muzyczne osobowości: od Blue Jazz Orchestra z ukłonem dla Komedy, przez spektakularny „Kombinat” Teatru Muzycznego w Poznaniu, po Marcina Maseckiego & Boleros Orchestra, poruszające rozmowy z artystami, czyli BitterSweet Talks oraz koncert Orkiestry Filharmonii Poznańskiej ze skrzypaczką Agatą Szymczewską pod batutą Jakuba Chrenowicza – w repertuarze Henryka Wieniawskiego. BitterSweet Festival odbędzie się w dniach 14–16 sierpnia w Parku Cytadela. Karnety i bilety jednodniowe są dostępne na stronie www.bittersweetfestival.pl.

Eventim Stage to wyjątkowa scena BitterSweet Festival – miejsce, w którym sztuka spotyka się z zaangażowaniem społecznym, a program wykracza daleko poza ramy klasycznej rozrywki. Na tej scenie można doświadczyć, czym naprawdę jest „festiwal z wrażliwością”. W trakcie trzech festiwalowych dni – od 14 do 16 sierpnia – Eventim Stage zaprezentuje projekty o wyjątkowej wartości artystycznej i tematycznej. W programie znajdzie się m.in. koncert Blue Jazz Orchestra poświęcony Krzysztofowi Komedzie – legendzie polskiego jazzu i twórcy silnie związanemu z Poznaniem.

Na scenie pojawi się także Marcin Masecki z zespołem Boleros, prezentując projekt łączący latynoskie brzmienia z europejską wrażliwością. Szczególne miejsce w programie zajmuje spektakl „Kombinat” w wykonaniu Teatru Muzycznego w Poznaniu – produkcja oparta na twórczości zespołu Republika, która łączy muzykę z ruchem, emocją i komentarzem społecznym. Z kolei Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, pod batutą Jakuba Chrenowicza, sięgnie po repertuar Henryka Wieniawskiego. Solistką koncertu będzie Agata Szymczewska – wybitna skrzypaczka, laureatka Złotego Medalu i Nagrody Publiczności XIII Międzynarodowego Konkursu im. Henryka Wieniawskiego, regularnie koncertująca na renomowanych scenach Europy, Azji i obu Ameryk.

Eventim Stage to także przestrzeń rozmowy i refleksji. W ramach cyklu BitterSweet Talks odbędą się kameralne spotkania z artystami i panele, w których poruszone zostaną tematy zdrowia psychicznego, granic, relacji, ciała, wykluczenia i empatii. Celem programu jest stworzenie bezpiecznej i otwartej przestrzeni do rozmowy o tym, co ważne, ale wciąż zbyt rzadko wybrzmiewa publicznie – bez wzniosłości, z autentycznością i szacunkiem do każdego doświadczenia. Na scenie obecne będą również fundacje i inicjatywy społeczne współpracujące z festiwalem – m.in. SEXEDPL czy projekt MŁODE GŁOWY Fundacji UNAWEZA. Ich obecność to realne działanie: edukacja, wsparcie i budowanie świadomości społecznej wśród uczestników festiwalu.

Rok 2025 to także jubileusz 20-lecia obecności Eventim w Polsce – partnera strategicznego BitterSweet Festival i patrona Eventim Stage. „Cieszymy się, że jubileusz 20-lecia Eventim.pl możemy świętować wspólnie z partnerami i publicznością podczas festiwalu BitterSweet. To idealne miejsce, by podkreślić, jak ważne są dla nas relacje i wspólne tworzenie niezapomnianych emocji. Partnerstwo z BitterSweet to dla nas dowód na to, że razem możemy rozwijać rynek wydarzeń i dostarczać publiczności jeszcze więcej wyjątkowych przeżyć” – mówi Joanna Comberska, Dyrektor Zarządzająca EVENTIM Polska. W tym roku firma, wspólnie z Fundacją UNAWEZA, przygotowała wirtualny Koncertowy przewodnik po emocjach, idealnie wpasowujący się w idee przyświecające BitterSweet Talks, społecznej części festiwalu.

BitterSweet Festival odbędzie się w dniach 14–16 sierpnia 2025 roku w Parku Cytadela w Poznaniu. Na trzech scenach wystąpi ponad 40 artystów, wśród których są m.in. Post Malone, Empire of the Sun, Nelly Furtado, Peggy Gou, Taco Hemingway (z jedynym koncertem w 2025 roku), Bedoes 2115 z projektem specjalnym, Duke Dumont, Hurts, Loreen, Melanie C (DJ set), Rag’n’Bone Man i wielu innych. Pełny program wydarzeń oraz bilety dostępne są na stronie www.bittersweetfestival.pl.

Organizator: Good Taste Production. Partner strategiczny: Eventim. Sponsor Główny: Enea. Sponsor: Crunchips. Partnerzy: Fundacja SEXEDPL, MŁODE GŁOWY, Otwarcie o zdrowiu psychicznym (Fundacja UNAWEZA), Carlsberg. Przyjaciele: Easy Tiger, Wetrzechstudio. Partnerzy medialni: TVN, Eska, wyoskieobcasy.pl. Pismo, Newonce, MTV Poland, Onet.