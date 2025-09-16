Soundgarden wyda album z ostatnimi piosenkami nagranymi przez Chrisa Cornella

fot. mat. pras.

Osiem lat po śmierci Chrisa Cornella fani doczekają się kolejnego wydawnictwa. Członkowie Soundgarden kończą prace nad albumem, na którym znajdą się ostatnie piosenki artysty. Cornell nagrał jest niedługo przed śmiercią, w 2017 r.

Sam fakt istnienia tych nagrań, nie jest żadnym zaskoczeniem, bowiem wiadomo o tym od dawna. Przez lata jednak wdowa po wokaliście Soundgarden blokowała wydanie materiału. Muzycy próbowali uzyskać zgodę na drodze sądowej. Ostatecznie stronom udało się zawrzeć ugodę.

Prezent dla fanów i dla Chrisa?

Singiel zapowiadający krążek ukaże się dopiero wtedy, gdy grupa zakończy prace nad całością. Matt Cameron, perkusista Soundgarden a do niedawna także Pearl Jam, przyznał, że nie ma jeszcze daty premiery.

– Naszym celem jest ukończyć ten album. Nie lubię zostawiać niedokończonych rzeczy. Jestem dumny z tego, co zrobiliśmy i chcę, żeby te nagrania się ukazały. Byłby to wspaniały prezent dla fanów. Wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale myślę, że byłby to też prezent dla Chrisa – komentuje w rozmowie z „Rolling Stone’em” gitarzysta Soundgarden Kim Thayil. Pozostaje nam cierpliwie czekać.