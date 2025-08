Soulja Boy aresztowany

fot. mat. pras.

TMZ poinformowało, że Solja Boy został aresztowany po tym, jak w samochodzie, którym podróżował znaleziono broń. Ok. 2:30 w nocy z soboty na niedzielę samochód, którego pasażerem był artysta, został zatrzymany do kontroli. Po znalezieniu broni funkcjonariusze przewieźli rapera do aresztu pod zarzutem przechowywania broni palnej przez osobę uprzednio skazaną.

Póki co nie ujawniono, co było przyczyną zatrzymania samochodu, nie wiadomo także, jaką broń w nim znaleziono ani tego, kto oprócz rapera podróżował pojazdem.

Kilka godzin przed aresztowaniem raper publikował nagrania z imprezy urodzinowej

W sobotę Soulja Boy pojawił się przed swoim sklepem przy Melrose Avenue w Los Avenue i uczestniczył w wydarzeniu TMZ Celebrity Tour, w ramach którego rozmawiał z fanami na pokładzie autobusu. Kilka godzin później artysta publikował jeszcze nagrania z imprezy urodzinowej w klubie Poppy w Los Angeles.