Sophie Ellis-Bextor krytykuje transofobię: „Pride jest obecnie absolutną koniecznością polityczną”

Artystka podkreśliła, jak problem ten nasila się w mediach społecznościowych

2025.10.08

opublikował:

Sophie Ellis-Bextor otwarcie wypowiedziała się na temat rosnącej transofobii w Wielkiej Brytanii i na świecie. W wywiadzie dla The Independent artystka podkreśliła, jak problem ten nasila się w mediach społecznościowych i wpływa na codzienne życie społeczności LGBTQ+.

Transofobia w mediach społecznościowych

Ellis-Bextor wskazała, że niektórzy krytycy trans osób robią z tego „filozofię swojego życia” i spędzają cały dzień, reagując złością w sieci:

„Te osoby spędzają cały dzień, sprawdzając media społecznościowe będąc złymi, podczas gdy sami trans ludzie po prostu chcą żyć spokojnie i niezauważalnie.”

Artystka zauważyła również zmianę w charakterze Pride – od radosnego święta po konieczność politycznego działania:

„Był czas, kiedy Pride było celebracją wszystkich ramion, na których ludzie mogli się oprzeć, ale teraz wydaje się to absolutną polityczną koniecznością.”

Działania Sophie Ellis-Bextor na rzecz społeczności trans

W swoim podcaście Spinning Plates, Ellis-Bextor regularnie gości trans matki, aktywistki i filantropki, podkreślając ich znaczenie i wpływ:

„Kobiety, które zapraszam, są tak elokwentne i wyrafinowane, i wiem, że nie zawsze chcą być głosem rozsądku, ale podejmują tę rolę jako latarnia. Przynajmniej tyle mogę zrobić.”

Piosenkarka przyznała, że jej strategia polega na „wyciszeniu” homofobicznych i transfobicznych głosów i wspieraniu tych, którzy promują równość:

„Miałam przyjaciółkę, która miewała dziwne zachowanie, i naprawdę mnie to dotknęło. Trzeba wtedy jasno powiedzieć, że czujesz inaczej, i znaleźć sposoby wsparcia, będąc po właściwej stronie historii.”

Kontrowersje wokół J.K. Rowling i wsparcie dla społeczności trans

Komentarze Ellis-Bextor pojawiają się w kontekście ostatnich wypowiedzi Emmy Watson na temat jej relacji z J.K. Rowling. Watson podkreśliła, że mimo różnicy poglądów na prawa osób trans, ceni doświadczenia współpracy z autorką „Harry’ego Pottera”. Rowling, z kolei, krytykowała Watson jako „ignorantkę” i w przeszłości udostępniała kontrowersyjne treści uważane za transfobiczne.

Boy George publicznie bronił stanowiska Watson, wspierając jej poglądy na temat społeczności trans.

 

