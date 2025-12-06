SOLENCE zagra w Warszawie

Szwedzki zespół SOLENCE ponownie odwiedzi Polskę! Energetyczny kwartet wystąpi 17 kwietnia 2026 roku w warszawskim Klubie Proxima.

Bilety – harmonogram sprzedaży

Przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowy: 8 grudnia, godz. 10:00

Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster: 8 grudnia, godz. 12:00

Sprzedaż ogólna: 9 grudnia, godz. 10:00 na LiveNation.pl

SOLENCE – zespół, który wyciąga ludzi z mroku

Świat potrafi być trudny, ale SOLENCE proponują prostą terapię – swoją muzykę i energię. Kwartet ze Szwecji słynie z połączenia ogromnego optymizmu, charyzmy i potężnej dawki live’owej energii, która przyciąga tłumy na największe festiwale, takie jak Louder Than Life, Aftershock czy Welcome to Rockville. Zespół supportował również Electric Callboy podczas wyprzedanej Tekkno Tour 2023.

Koncerty SOLENCE to prawdziwy sport zespołowy – publiczność śpiewa, skacze i staje się częścią występu, co od lat buduje ich zaangażowaną społeczność.

Dynamiczny rozwój i kolejne sukcesy

Debiut zespołu – album „Brothers” (2019) – otworzył im drogę do międzynarodowej rozpoznawalności. Kolejna EP-ka „Direction” (2020) wprowadziła SOLENCE do Active Rock Top 50, a utwory takie jak „Blackout” czy viralowy „Animal in Me” (ponad 17 mln wyświetleń na YouTube) zapewniły zespołowi status jednego z najciekawszych nowych projektów sceny rock/metalcore.

Następne albumy – „Deafening” (2021) oraz „Hope is a Cult” (2023) – umocniły ich pozycję. W 2024 roku grupa wypuściła kolejne energetyczne single: „Fk the Bad Vibes”**, „A Banger a Day Keeps the Doctor Away” i „Who You Gonna Call?”.

„ANGELS CALLING” – najbardziej ambitny album w karierze

Najnowsze wydawnictwo, „ANGELS CALLING”, to najśmielszy i najbardziej emocjonalny projekt SOLENCE.

Jak podkreśla Markus:

„Until I hear the Angels Calling przypomina nam, że życie jest zbyt krótkie, by się martwić. Nigdy nie wiemy, kiedy nasz czas się skończy, więc wykorzystajmy go najlepiej, jak potrafimy!”