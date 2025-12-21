Sokół żegna Michała Urbaniaka: „Wielki muzyk, super człowiek”

Sokół zamieścił w mediach społecznościowych wzruszający wpis poświęcony Michałowi Urbaniakowi, który zmarł 20 grudnia 2025 roku w wieku 82 lat. Artysta podkreślił, że ich pierwsze muzyczne spotkanie miało miejsce 20 lat temu, gdy WWO zostało zaproszone do udziału w projekcie „Urbanator III”.

W poście raper zaznaczył, że Urbaniak był „wielkim muzykiem i super człowiekiem”. Przypomniał również, że 10 lat temu jazzman zremiksował jego solowy numer „Rób to w co wierzysz”.

Sokół dodał, że widzieli się ostatni raz we wrześniu na imprezie organizowanej przez Sony Music Publishing, a Urbaniak następnego dnia wysłał mu zdjęcie z tamtego spotkania.

Michał Urbaniak nie żyje – legenda polskiego jazzu odeszła w wieku 82 lat

Informację o śmierci muzyka potwierdzono na jego oficjalnych profilach w mediach społecznościowych.

W komunikacie opublikowano krótkie pożegnanie, w którym napisano:

„Michał Urbaniak. Żył i czuł wielkimi nutami. Odszedł w wieku 82 lat”.

Kim był Michał Urbaniak?

Michał Urbaniak to jeden z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych – skrzypek, saksofonista, kompozytor i aranżer. Znany był z eksperymentów łączących jazz z elektroniką i muzyką folkową. Jego twórczość miała ogromny wpływ na rozwój polskiej sceny jazzowej oraz inspiracje wielu artystów.

Niezatarte dziedzictwo Urbaniaka

Urbaniak koncertował na całym świecie i współpracował z czołowymi muzykami jazzowymi. Jego albumy, projekty i eksperymenty brzmieniowe pozostają kamieniem milowym w historii polskiego jazzu.

Śmierć artysty poruszyła środowisko muzyczne, a w sieci pojawia się coraz więcej wspomnień i pożegnań, takich jak wpis Sokoła.