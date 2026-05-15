Jimmy*otwiera letni sezon. Hipnotyzujący club-rapowy lovesong na start wakacji

Jimmy* wraca z nowym singlem „CBD”, który oficjalnie otwiera letni sezon muzyczny 2026. Utwór powstał we współpracy z producentem Mustang i łączy klubową energię z romantycznym, lekkim przekazem.

To propozycja, która od pierwszych sekund stawia na taneczny vibe i ma wyraźny potencjał, by stać się jednym z wakacyjnych hitów.

„CBD” jako letni banger z brazylijskim klimatem

Nowy numer Jimmy*’ego opiera się na hipnotyzującym beacie oraz chwytliwej melodii, która szybko zapada w pamięć. Produkcja czerpie inspiracje z brazylijskich rytmów i klubowej estetyki, dzięki czemu utwór ma wyjątkowo energetyczny, ale jednocześnie lekki charakter.

Całość została zaprojektowana tak, aby idealnie wprowadzać słuchacza w klimat majówki, letnich imprez i wakacyjnych wyjazdów.

Miłosna historia w klubowym wydaniu

Tekst „CBD” skupia się na historii świeżego zakochania. To bezpośrednia opowieść o emocjach, bliskości i wspólnych planach na przyszłość, podana w lekkiej, rapowo-melodyjnej formie.

Połączenie romantycznego przekazu i klubowej dynamiki sprawia, że utwór wyróżnia się na tle typowych imprezowych numerów.

Utwór stworzony na lato

„CBD” to numer, który naturalnie wpisuje się w letni krajobraz muzyczny. Sprawdzi się zarówno na plenerowych imprezach, jak i podczas nocnych przejazdów po mieście czy spokojnych, wakacyjnych wieczorów.

To także propozycja, która ma szansę trafić na liczne playlisty: rapowe, imprezowe oraz typowo wakacyjne.

Jimmy* i Mustang zapowiadają większy projekt

Nowy singiel jest również zapowiedzią nadchodzącego krążka Jimmy*’ego, który powstaje we współpracy z producentem Mustangiem. Duet stawia na połączenie nowoczesnych brzmień z chwytliwymi melodiami i klubową energią.

Wszystko wskazuje na to, że „CBD” to dopiero początek letniej ofensywy wydawniczej artysty.