DJ Taek wraca z „The Brooklyn Way”. Miejski klimat Nowego Jorku w nowym singlu

Taek zaprezentował nowy singiel „The Brooklyn Way”, który jednocześnie zapowiada nadchodzący album „Next Sunday”. To pierwsza odsłona projektu, który ma zabrać słuchaczy w instrumentalną podróż przez klimat Nowego Jorku i jego charakterystyczny, uliczny rytm.

„The Brooklyn Way” jako zapowiedź albumu „Next Sunday”

Nowy utwór DJ Taeka otwiera promocję albumu „Next Sunday”. Artysta stawia w nim na brzmienia inspirowane klasycznym hip-hopem oraz estetyką miejskich krajobrazów Brooklynu.

Kompozycja oparta jest na spokojnym groove’ie, który stopniowo buduje atmosferę typową dla nocnych ulic Nowego Jorku.

Miejski klimat i analogowe brzmienie

„The Brooklyn Way” wyróżnia się ciepłym, winylowym brzmieniem, które przywołuje klimat klasycznych hip-hopowych produkcji. Ważną rolę odgrywają tu scratche i cuty, które nadają utworowi surowy, uliczny charakter.

DJ Taek postawił na estetykę inspirowaną złotą erą hip-hopu, łącząc ją z nowoczesnym podejściem do produkcji instrumentalnej.

Nowy Jork jako muzyczna inspiracja

Jak sugeruje tytuł, „The Brooklyn Way” to muzyczna interpretacja życia w jednym z najbardziej ikonicznych miejsc dla kultury hip-hopowej — Brooklynie.

Utwór idealnie sprawdzi się jako tło do chilloutu, nocnych spacerów po mieście oraz playlist inspirowanych miejskim stylem życia.

Instrumentalna podróż zamiast klasycznego singla

DJ Taek odchodzi od tradycyjnej struktury piosenki, stawiając na pełni instrumentalny charakter kompozycji. Dzięki temu słuchacz może skupić się na klimacie, detalach produkcji i budowaniu nastroju.

„The Brooklyn Way” to bardziej muzyczna opowieść niż typowy radiowy singiel.

„Next Sunday” coraz bliżej

Nowy singiel jest pierwszym krokiem w stronę nadchodzącego albumu „Next Sunday”, który ma kontynuować miejską, instrumentalną estetykę projektu.

Fani producenta mogą spodziewać się spójnego konceptu opartego na atmosferze wielkiego miasta i klasycznych hip-hopowych inspiracjach.