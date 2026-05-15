CGM

DJ Taek wraca z „The Brooklyn Way”. Miejski klimat Nowego Jorku w nowym singlu

Share Tweet Taek zaprezentował nowy singiel „The Brooklyn Way”, który jednocześnie zapowiada nadchodzący album „Next Sunday”. To pierwsza odsłona projektu, który ma zabrać słuchaczy w instrumentalną podróż przez klimat Nowego Jorku i jego charakterystyczny, uliczny rytm. „The Brooklyn Way” jako zapowiedź albumu „Next Sunday” Nowy utwór DJ Taeka otwiera promocję albumu „Next Sunday”. Artysta stawia

2026.05.15

opublikował:

Dj-Taek---The-Brooklin-Way-digital-v4 (1)

Taek zaprezentował nowy singiel „The Brooklyn Way”, który jednocześnie zapowiada nadchodzący album „Next Sunday”. To pierwsza odsłona projektu, który ma zabrać słuchaczy w instrumentalną podróż przez klimat Nowego Jorku i jego charakterystyczny, uliczny rytm.

„The Brooklyn Way” jako zapowiedź albumu „Next Sunday”

Nowy utwór DJ Taeka otwiera promocję albumu „Next Sunday”. Artysta stawia w nim na brzmienia inspirowane klasycznym hip-hopem oraz estetyką miejskich krajobrazów Brooklynu.

Kompozycja oparta jest na spokojnym groove’ie, który stopniowo buduje atmosferę typową dla nocnych ulic Nowego Jorku.

Miejski klimat i analogowe brzmienie

„The Brooklyn Way” wyróżnia się ciepłym, winylowym brzmieniem, które przywołuje klimat klasycznych hip-hopowych produkcji. Ważną rolę odgrywają tu scratche i cuty, które nadają utworowi surowy, uliczny charakter.

DJ Taek postawił na estetykę inspirowaną złotą erą hip-hopu, łącząc ją z nowoczesnym podejściem do produkcji instrumentalnej.

Nowy Jork jako muzyczna inspiracja

Jak sugeruje tytuł, „The Brooklyn Way” to muzyczna interpretacja życia w jednym z najbardziej ikonicznych miejsc dla kultury hip-hopowej — Brooklynie.

Utwór idealnie sprawdzi się jako tło do chilloutu, nocnych spacerów po mieście oraz playlist inspirowanych miejskim stylem życia.

Instrumentalna podróż zamiast klasycznego singla

DJ Taek odchodzi od tradycyjnej struktury piosenki, stawiając na pełni instrumentalny charakter kompozycji. Dzięki temu słuchacz może skupić się na klimacie, detalach produkcji i budowaniu nastroju.

„The Brooklyn Way” to bardziej muzyczna opowieść niż typowy radiowy singiel.

„Next Sunday” coraz bliżej

Nowy singiel jest pierwszym krokiem w stronę nadchodzącego albumu „Next Sunday”, który ma kontynuować miejską, instrumentalną estetykę projektu.

Fani producenta mogą spodziewać się spójnego konceptu opartego na atmosferze wielkiego miasta i klasycznych hip-hopowych inspiracjach.

Tagi


Popularne newsy

Paris Jackson IG 2025
NEWS

Paris Jackson wygrała spór z zarządzającymi majątkiem Michaela Jacksona. Sąd nakazał zwrot 625 tysięcy dolarów

Eminem fot. Brian Kelly
NEWS

50 Cent i Eminem razem na neczu NBA. Fani zachwyceni spotkaniem legend rapu

_Oliwka Brazil - Body Tea (fot. Stanisław Wołosz)2
NEWS

Oliwka Brazil spotkała swojego byłego. Chłopak zaśpiewał jej prosto w twarz diss, która na niego nagrała

bryska Dagmara Szewczuk @dagsoon-2 kopia2 kopia
NEWS

Bryska o przemocy seksualnej i traumie. Artystka wyznała w poruszającym wywiadzie, że miała dwie pórby samobójcze

Steczkowska Skolim
NEWS

Piekło zamarzło. Justyna Steczkowska wije się u boku Skolima i śpiewa: „Sexy mama, wiem, że to na Ciebie działa”

Fagata Ig 2926 h
NEWS

Uniwersytet broni występu Fagaty na Juwenaliach. „Będzie zgodny z wartościami edukacyjnymi”

Noam Bettan eurfowizja 2026
NEWS

Reprezentant Izraela przerwał milczenie po buczeniu na Eurowizji. „To był mały szok”

Polecane

CGM
Sentino Bajorson

Bajorson i Sentino wypuścili nowe „Bailando”. Fani podziel ...

Bajorson wrócił z nową wersją viralowego hitu "Bailando"

32 minuty temu

CGM
Natalisa IG 2026

Natalisa zadebiutowała na antenie obok ikony telewizji. Będziecie w sz ...

Recytowała skład chemicznej szynki...

1 godzinę temu

CGM
Bambi_photo_2 ok

bambi ujawniła wartość swojego największego kontraktu. Kwota robi ogro ...

"Chcę być w procesie negocjacji"

1 godzinę temu

CGM
Paluch Molesta xyzok

Paluch nagrał z legendami Molesty. Nowy singiel „06.10.22” ...

"PCC 3.0" połączy legendy i nowe pokolenie

2 godziny temu

CGM
Steczkowska Skolim

Piekło zamarzło. Justyna Steczkowska wije się u boku Skolima i śpiewa: ...

Teledysk "Mamacita" już w sieci

2 godziny temu

CGM
alicja

Poznaliśmy kolejność występów w finale Eurowizja. Kiedy zaśpiewa Alicj ...

Polka wystąpi w drugiej połowie finału

2 godziny temu