Drake uderza w Kendricka Lamara, Mustarda i Zachodnie Wybrzeże na nowym albumie

Drake na albumie „ICEMAN” mocno odniósł się do swojej konfliktowej relacji z Kendrick Lamar, a także zahaczył o inne postacie sceny z Zachodniego Wybrzeża, w tym Mustard oraz Ricka Rossa i DJ Khaleda. Nowe wydawnictwo rapera natychmiast wywołało ogromne emocje i falę analiz wśród fanów hip-hopu.

„ICEMAN” jako odpowiedź w beefie z Kendrickiem

Najwięcej uwagi przyciągnęły wersy, które słuchacze odebrali jako bezpośrednie ataki na Kendricka Lamara. Drake w wielu utworach miał wracać do ich wcześniejszych napięć, sugerując, że nadal nie zamknął tego etapu.

Na jednym z utworów, „Dust”, pojawiają się linijki:

„What was the year you said you had slaps, cause I don’t remember it going like that, I don’t remember one word of your raps.”

W innym fragmencie Drake uderza w odbiór twórczości Kendricka, sugerując, że jego popularność wynika częściowo z reakcji określonej grupy odbiorców:

„White kids listen to you cuz’ they feel some guilt, and thats how your soul get fulfilled…”

„Big three” i rozliczenie sceny

W dalszej części albumu Drake odnosi się także do szerszego kontekstu hip-hopowych napięć i tzw. „Big Three”:

„F*ck a big three anyway there was too many chefs in the kitchen, it was a mess to begin with.”

Według fanów to kolejna aluzja do konfliktów w rapowej czołówce oraz napięć, które narosły w ostatnich latach.

Krytyka West Coast i Mustarda

Drake nie ograniczył się jednak wyłącznie do Kendricka Lamara. W utworze „2 Hard 4 The Radio” miał również zahaczyć o środowisko Zachodniego Wybrzeża oraz producenta Mustard.

Raper sugeruje, że Mustard nie utrzymał dawnego poziomu:

„Mustard heard about us, gotta catch up to the slaps…”

Wersy te zostały odebrane jako porównanie obecnej sytuacji producenta do jego wcześniejszych sukcesów.

Rick Ross i DJ Khaled również na celowniku

W utworze „Make Them Pay” Drake odniósł się także do Rick Ross oraz DJ Khaled.

W jednej z linijek raper zestawia swoje osiągnięcia ze streamerem Adin Rossem:

„Dawg, I was Adin Ross with streams before Adin Ross had ever streamed.”

W przypadku DJ Khaleda Drake sugeruje dystans i brak reakcji w trakcie konfliktów w branży, co część słuchaczy odebrała jako subtelną krytykę:

„And Khaled, you know what I mean…”

Internet reaguje: analiza każdej linijki

Po premierze „ICEMAN” fani zaczęli szczegółowo analizować każdy wers, doszukując się kolejnych odniesień. W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze, że album przypomina bardziej serię odpowiedzi i rozliczeń niż klasyczne wydawnictwo muzyczne.

Część słuchaczy uważa, że Drake wciąż mocno przeżywa dawny beef z Kendrickiem, inni z kolei podkreślają, że to element jego strategii artystycznej i budowania narracji wokół projektu.