CGM

Drake uderza w Kendricka Lamara, Mustarda i Zachodnie Wybrzeże na nowym albumie

Część słuchaczy uważa, że Drake wciąż mocno przeżywa dawny beef z Kendrickiem

2026.05.15

opublikował:

Drake 2021_1

Drake na albumie „ICEMAN” mocno odniósł się do swojej konfliktowej relacji z Kendrick Lamar, a także zahaczył o inne postacie sceny z Zachodniego Wybrzeża, w tym Mustard oraz Ricka Rossa i DJ Khaleda. Nowe wydawnictwo rapera natychmiast wywołało ogromne emocje i falę analiz wśród fanów hip-hopu.

„ICEMAN” jako odpowiedź w beefie z Kendrickiem

Najwięcej uwagi przyciągnęły wersy, które słuchacze odebrali jako bezpośrednie ataki na Kendricka Lamara. Drake w wielu utworach miał wracać do ich wcześniejszych napięć, sugerując, że nadal nie zamknął tego etapu.

Na jednym z utworów, „Dust”, pojawiają się linijki:

„What was the year you said you had slaps, cause I don’t remember it going like that, I don’t remember one word of your raps.”

W innym fragmencie Drake uderza w odbiór twórczości Kendricka, sugerując, że jego popularność wynika częściowo z reakcji określonej grupy odbiorców:

„White kids listen to you cuz’ they feel some guilt, and thats how your soul get fulfilled…”

„Big three” i rozliczenie sceny

W dalszej części albumu Drake odnosi się także do szerszego kontekstu hip-hopowych napięć i tzw. „Big Three”:

„F*ck a big three anyway there was too many chefs in the kitchen, it was a mess to begin with.”

Według fanów to kolejna aluzja do konfliktów w rapowej czołówce oraz napięć, które narosły w ostatnich latach.

Krytyka West Coast i Mustarda

Drake nie ograniczył się jednak wyłącznie do Kendricka Lamara. W utworze „2 Hard 4 The Radio” miał również zahaczyć o środowisko Zachodniego Wybrzeża oraz producenta Mustard.

Raper sugeruje, że Mustard nie utrzymał dawnego poziomu:

„Mustard heard about us, gotta catch up to the slaps…”

Wersy te zostały odebrane jako porównanie obecnej sytuacji producenta do jego wcześniejszych sukcesów.

Rick Ross i DJ Khaled również na celowniku

W utworze „Make Them Pay” Drake odniósł się także do Rick Ross oraz DJ Khaled.

W jednej z linijek raper zestawia swoje osiągnięcia ze streamerem Adin Rossem:

„Dawg, I was Adin Ross with streams before Adin Ross had ever streamed.”

W przypadku DJ Khaleda Drake sugeruje dystans i brak reakcji w trakcie konfliktów w branży, co część słuchaczy odebrała jako subtelną krytykę:

„And Khaled, you know what I mean…”

Internet reaguje: analiza każdej linijki

Po premierze „ICEMAN” fani zaczęli szczegółowo analizować każdy wers, doszukując się kolejnych odniesień. W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze, że album przypomina bardziej serię odpowiedzi i rozliczeń niż klasyczne wydawnictwo muzyczne.

Część słuchaczy uważa, że Drake wciąż mocno przeżywa dawny beef z Kendrickiem, inni z kolei podkreślają, że to element jego strategii artystycznej i budowania narracji wokół projektu.

Tagi


Popularne newsy

Paris Jackson IG 2025
NEWS

Paris Jackson wygrała spór z zarządzającymi majątkiem Michaela Jacksona. Sąd nakazał zwrot 625 tysięcy dolarów

Eminem fot. Brian Kelly
NEWS

50 Cent i Eminem razem na neczu NBA. Fani zachwyceni spotkaniem legend rapu

_Oliwka Brazil - Body Tea (fot. Stanisław Wołosz)2
NEWS

Oliwka Brazil spotkała swojego byłego. Chłopak zaśpiewał jej prosto w twarz diss, która na niego nagrała

Steczkowska Skolim
NEWS

Piekło zamarzło. Justyna Steczkowska wije się u boku Skolima i śpiewa: „Sexy mama, wiem, że to na Ciebie działa”

bryska Dagmara Szewczuk @dagsoon-2 kopia2 kopia
NEWS

Bryska o przemocy seksualnej i traumie. Artystka wyznała w poruszającym wywiadzie, że miała dwie pórby samobójcze

Fagata Ig 2926 h
NEWS

Uniwersytet broni występu Fagaty na Juwenaliach. „Będzie zgodny z wartościami edukacyjnymi”

Noam Bettan eurfowizja 2026
NEWS

Reprezentant Izraela przerwał milczenie po buczeniu na Eurowizji. „To był mały szok”

Polecane

CGM
Jummy

Jimmy*otwiera letni sezon. Hipnotyzujący club-rapowy lovesong na start ...

Jimmy* wraca z nowym singlem "CBD"

26 minut temu

CGM
Skok

Sokół, Kukon i AMEN HEWRA ogłosili supergrupę SKOK. Pierwszy singiel n ...

Nowa supergrupa na polskiej scenie rapowej

49 minut temu

CGM
drake 2026

Drake wydał trzy albumy jednocześnie. „ICEMAN”, „Hab ...

Historyczna premiera

1 godzinę temu

CGM
Latwo Bedoes YT

Fundacja Cancer Fighters ostrzega przed oszustami. „Próby podszy ...

Apel o ostrożność

2 godziny temu

CGM
Dj-Taek---The-Brooklin-Way-digital-v4 (1)

DJ Taek wraca z „The Brooklyn Way”. Miejski klimat Nowego ...

Share Tweet Taek zaprezentował nowy singiel „The Brooklyn Way”, który

3 godziny temu

CGM
Sentino Bajorson

Bajorson i Sentino wypuścili nowe „Bailando”. Fani podziel ...

Bajorson wrócił z nową wersją viralowego hitu "Bailando"

3 godziny temu