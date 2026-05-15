Drake uderza w Kendricka Lamara, Mustarda i Zachodnie Wybrzeże na nowym albumie

Drake na albumie „ICEMAN” mocno odniósł się do swojej konfliktowej relacji z Kendrick Lamar, a także zahaczył o inne postacie sceny z Zachodniego Wybrzeża, w tym Mustard oraz Ricka Rossa i DJ Khaleda. Nowe wydawnictwo rapera natychmiast wywołało ogromne emocje i falę analiz wśród fanów hip-hopu.
„ICEMAN” jako odpowiedź w beefie z Kendrickiem
Najwięcej uwagi przyciągnęły wersy, które słuchacze odebrali jako bezpośrednie ataki na Kendricka Lamara. Drake w wielu utworach miał wracać do ich wcześniejszych napięć, sugerując, że nadal nie zamknął tego etapu.
Na jednym z utworów, „Dust”, pojawiają się linijki:
„What was the year you said you had slaps, cause I don’t remember it going like that, I don’t remember one word of your raps.”
W innym fragmencie Drake uderza w odbiór twórczości Kendricka, sugerując, że jego popularność wynika częściowo z reakcji określonej grupy odbiorców:
„White kids listen to you cuz’ they feel some guilt, and thats how your soul get fulfilled…”
„Big three” i rozliczenie sceny
W dalszej części albumu Drake odnosi się także do szerszego kontekstu hip-hopowych napięć i tzw. „Big Three”:
„F*ck a big three anyway there was too many chefs in the kitchen, it was a mess to begin with.”
Według fanów to kolejna aluzja do konfliktów w rapowej czołówce oraz napięć, które narosły w ostatnich latach.
Krytyka West Coast i Mustarda
Drake nie ograniczył się jednak wyłącznie do Kendricka Lamara. W utworze „2 Hard 4 The Radio” miał również zahaczyć o środowisko Zachodniego Wybrzeża oraz producenta Mustard.
Raper sugeruje, że Mustard nie utrzymał dawnego poziomu:
„Mustard heard about us, gotta catch up to the slaps…”
Wersy te zostały odebrane jako porównanie obecnej sytuacji producenta do jego wcześniejszych sukcesów.
Rick Ross i DJ Khaled również na celowniku
W utworze „Make Them Pay” Drake odniósł się także do Rick Ross oraz DJ Khaled.
W jednej z linijek raper zestawia swoje osiągnięcia ze streamerem Adin Rossem:
„Dawg, I was Adin Ross with streams before Adin Ross had ever streamed.”
W przypadku DJ Khaleda Drake sugeruje dystans i brak reakcji w trakcie konfliktów w branży, co część słuchaczy odebrała jako subtelną krytykę:
„And Khaled, you know what I mean…”
Internet reaguje: analiza każdej linijki
Po premierze „ICEMAN” fani zaczęli szczegółowo analizować każdy wers, doszukując się kolejnych odniesień. W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze, że album przypomina bardziej serię odpowiedzi i rozliczeń niż klasyczne wydawnictwo muzyczne.
Część słuchaczy uważa, że Drake wciąż mocno przeżywa dawny beef z Kendrickiem, inni z kolei podkreślają, że to element jego strategii artystycznej i budowania narracji wokół projektu.