Drake wydał trzy albumy jednocześnie. „ICEMAN”, „Habibti” i „Maid of Honour” trafiły do sieci tej samej nocy

Drake zaskoczył świat muzyki, wydając jednocześnie trzy pełnoprawne albumy: „ICEMAN”, „Habibti” oraz „Maid of Honour”. Premiera odbyła się w ramach finału jego transmisji na żywo i natychmiast stała się jednym z najgłośniejszych wydarzeń w świecie hip-hopu.

Trzy albumy w jedną noc – historyczna premiera

Początkowo fani spodziewali się jednego projektu, jednak Drake zdecydował się na potrójne wydawnictwo. Każdy z albumów ma odrębny klimat i stylistykę, co tworzy spójną, ale różnorodną trylogię.

„ICEMAN” – tracklista

Album „ICEMAN” okazał się głównym projektem premiery:

„Make Them Cry”

„Dust”

„Whisper My Name”

„Janice STFU”

„Ran To Atlanta” feat. FUTURE & MOLLY SANTANA

„Shabang”

„Make Them Pay”

„Burning Bridges”

„National Treasures”

„B’s On The Table” feat. 21 SAVAGE

„What Did I Miss?”

„Plot Twist”

„2 Hard 4 The Radio”

„Make Them Remember”

„Little Birdie”

„Don’t Worry”

„Firm Friends”

„Make Them Know”

„MAID OF HONOUR” – tracklista

Drugi album, bardziej klubowy i międzynarodowy:

„Hoe Phase”

„Road Trips”

„Outside Tweaking” feat. STUNNA SANDY

„Cheetah Print” feat. SEXYY RED

„Which One” feat. CENTRAL CEE

„Amazing Shape” feat. POPCAAN

„BBW”

„True Bestie” feat. ICONIC SAVVY

„Where’s Your Stuff Interlude”

„New Bestie”

„Q&A”

„Stuck”

„Goose and The Juice”

„Princess”

„HABIBTI” – tracklista

Trzeci, najbardziej melodyjny i nastrojowy projekt:

„Rusty Intro”

„WNBA”

„Slap The City”

„High Fives”

„Hurrr Nor Thurrr” feat. SEXYY RED

„I’m Spent” feat. LOE SHIMMY

„Classic”

„Gen 5”

„White Bone”

„Fortworth” feat. PARTYNEXTDOOR

„Prioritizing”

Reakcje fanów

Premiera trzech albumów jednocześnie wywołała globalną dyskusję. Część słuchaczy określiła projekt jako jeden z najbardziej ambitnych ruchów w karierze Drake’a, inni podkreślali, że utrzymanie jakości na trzech pełnych wydawnictwach będzie ogromnym wyzwaniem.

Jedno jest pewne – noc premiery na długo zapisze się w historii rapu.