Drake wydał trzy albumy jednocześnie. „ICEMAN”, „Habibti” i „Maid of Honour” trafiły do sieci tej samej nocy

Drake zaskoczył świat muzyki, wydając jednocześnie trzy pełnoprawne albumy: „ICEMAN”, „Habibti” oraz „Maid of Honour”. Premiera odbyła się w ramach finału jego transmisji na żywo i natychmiast stała się jednym z najgłośniejszych wydarzeń w świecie hip-hopu.
Trzy albumy w jedną noc – historyczna premiera
Początkowo fani spodziewali się jednego projektu, jednak Drake zdecydował się na potrójne wydawnictwo. Każdy z albumów ma odrębny klimat i stylistykę, co tworzy spójną, ale różnorodną trylogię.
„ICEMAN” – tracklista
Album „ICEMAN” okazał się głównym projektem premiery:
- „Make Them Cry”
- „Dust”
- „Whisper My Name”
- „Janice STFU”
- „Ran To Atlanta” feat. FUTURE & MOLLY SANTANA
- „Shabang”
- „Make Them Pay”
- „Burning Bridges”
- „National Treasures”
- „B’s On The Table” feat. 21 SAVAGE
- „What Did I Miss?”
- „Plot Twist”
- „2 Hard 4 The Radio”
- „Make Them Remember”
- „Little Birdie”
- „Don’t Worry”
- „Firm Friends”
- „Make Them Know”
„MAID OF HONOUR” – tracklista
Drugi album, bardziej klubowy i międzynarodowy:
- „Hoe Phase”
- „Road Trips”
- „Outside Tweaking” feat. STUNNA SANDY
- „Cheetah Print” feat. SEXYY RED
- „Which One” feat. CENTRAL CEE
- „Amazing Shape” feat. POPCAAN
- „BBW”
- „True Bestie” feat. ICONIC SAVVY
- „Where’s Your Stuff Interlude”
- „New Bestie”
- „Q&A”
- „Stuck”
- „Goose and The Juice”
- „Princess”
„HABIBTI” – tracklista
Trzeci, najbardziej melodyjny i nastrojowy projekt:
- „Rusty Intro”
- „WNBA”
- „Slap The City”
- „High Fives”
- „Hurrr Nor Thurrr” feat. SEXYY RED
- „I’m Spent” feat. LOE SHIMMY
- „Classic”
- „Gen 5”
- „White Bone”
- „Fortworth” feat. PARTYNEXTDOOR
- „Prioritizing”
Reakcje fanów
Premiera trzech albumów jednocześnie wywołała globalną dyskusję. Część słuchaczy określiła projekt jako jeden z najbardziej ambitnych ruchów w karierze Drake’a, inni podkreślali, że utrzymanie jakości na trzech pełnych wydawnictwach będzie ogromnym wyzwaniem.
Jedno jest pewne – noc premiery na długo zapisze się w historii rapu.