Drake wydał trzy albumy jednocześnie. „ICEMAN”, „Habibti” i „Maid of Honour” trafiły do sieci tej samej nocy

2026.05.15

Drake zaskoczył świat muzyki, wydając jednocześnie trzy pełnoprawne albumy: „ICEMAN”, „Habibti” oraz „Maid of Honour”. Premiera odbyła się w ramach finału jego transmisji na żywo i natychmiast stała się jednym z najgłośniejszych wydarzeń w świecie hip-hopu.

Trzy albumy w jedną noc – historyczna premiera

Początkowo fani spodziewali się jednego projektu, jednak Drake zdecydował się na potrójne wydawnictwo. Każdy z albumów ma odrębny klimat i stylistykę, co tworzy spójną, ale różnorodną trylogię.

„ICEMAN” – tracklista

Album „ICEMAN” okazał się głównym projektem premiery:

  • „Make Them Cry”
  • „Dust”
  • „Whisper My Name”
  • „Janice STFU”
  • „Ran To Atlanta” feat. FUTURE & MOLLY SANTANA
  • „Shabang”
  • „Make Them Pay”
  • „Burning Bridges”
  • „National Treasures”
  • „B’s On The Table” feat. 21 SAVAGE
  • „What Did I Miss?”
  • „Plot Twist”
  • „2 Hard 4 The Radio”
  • „Make Them Remember”
  • „Little Birdie”
  • „Don’t Worry”
  • „Firm Friends”
  • „Make Them Know”

 

„MAID OF HONOUR” – tracklista

Drugi album, bardziej klubowy i międzynarodowy:

  • „Hoe Phase”
  • „Road Trips”
  • „Outside Tweaking” feat. STUNNA SANDY
  • „Cheetah Print” feat. SEXYY RED
  • „Which One” feat. CENTRAL CEE
  • „Amazing Shape” feat. POPCAAN
  • „BBW”
  • „True Bestie” feat. ICONIC SAVVY
  • „Where’s Your Stuff Interlude”
  • „New Bestie”
  • „Q&A”
  • „Stuck”
  • „Goose and The Juice”
  • „Princess”

„HABIBTI” – tracklista

Trzeci, najbardziej melodyjny i nastrojowy projekt:

  • „Rusty Intro”
  • „WNBA”
  • „Slap The City”
  • „High Fives”
  • „Hurrr Nor Thurrr” feat. SEXYY RED
  • „I’m Spent” feat. LOE SHIMMY
  • „Classic”
  • „Gen 5”
  • „White Bone”
  • „Fortworth” feat. PARTYNEXTDOOR
  • „Prioritizing”

 

Reakcje fanów

Premiera trzech albumów jednocześnie wywołała globalną dyskusję. Część słuchaczy określiła projekt jako jeden z najbardziej ambitnych ruchów w karierze Drake’a, inni podkreślali, że utrzymanie jakości na trzech pełnych wydawnictwach będzie ogromnym wyzwaniem.

Jedno jest pewne – noc premiery na długo zapisze się w historii rapu.

