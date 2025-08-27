Sobota znów chwali się żoną, publikując jej bardzo odważne zdjęcie

Foto: instagram.com/sobota_flow/

Jeśli śledzicie instagramowy profil Soboty, wiecie, że raper korzysta z niego nie tylko do promowania swojej aktywności zawodowej, ale chętnie dzieli się także migawkami z życia prywatnego. Szczeciński raper chętnie pozuje z żoną, od czasu do czasu publikując jej odważne zdjęcia. Nielle raczej nie ma nic przeciwko, tak przynajmniej wynika z komentarzy, które zostawia pod fotkami.

Dziś na profilu szczecinianina pojawiła się fotka wykonana w jednym ze szczecińskich salonów spa i masażu. Odziani wyłącznie w bieliznę małżonkowie tulą się na nim do siebie, świętując pierwsze wspólne wyjście z domu po operacji kostki żony Nielle.

„Zadziała się taka magia”

– Zadziała się taka magia, że żona po masażu zapomniała wziąć kul i sobie wyszła z gabinetu… Ja przespałem pierwszy raz od dwóch tygodni całą noc, bez pobudki ze zdrętwiałymi rękoma – czytamy w poście opisującym zdjęcie.

Wiemy, że na przestrzeni lat między Sobotą i Nielle bywało różnie, dlatego dobrze widzieć ich w szczęściu i – nie licząc kostki – zdrowiu.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez SOBOTA | MUZYK | AKTOR (@sobota_flow)