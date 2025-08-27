Szukaj
CGM

Sobota znów chwali się żoną, publikując jej bardzo odważne zdjęcie

"Zadziała się taka magia".

2025.08.27

opublikował:

Sobota znów chwali się żoną, publikując jej bardzo odważne zdjęcie

Foto: instagram.com/sobota_flow/

Jeśli śledzicie instagramowy profil Soboty, wiecie, że raper korzysta z niego nie tylko do promowania swojej aktywności zawodowej, ale chętnie dzieli się także migawkami z życia prywatnego. Szczeciński raper chętnie pozuje z żoną, od czasu do czasu publikując jej odważne zdjęcia. Nielle raczej nie ma nic przeciwko, tak przynajmniej wynika z komentarzy, które zostawia pod fotkami.

Dziś na profilu szczecinianina pojawiła się fotka wykonana w jednym ze szczecińskich salonów spa i masażu. Odziani wyłącznie w bieliznę małżonkowie tulą się na nim do siebie, świętując pierwsze wspólne wyjście z domu po operacji kostki żony Nielle.

„Zadziała się taka magia”

Zadziała się taka magia, że żona po masażu zapomniała wziąć kul i sobie wyszła z gabinetu… Ja przespałem pierwszy raz od dwóch tygodni całą noc, bez pobudki ze zdrętwiałymi rękoma – czytamy w poście opisującym zdjęcie.

Wiemy, że na przestrzeni lat między Sobotą i Nielle bywało różnie, dlatego dobrze widzieć ich w szczęściu i – nie licząc kostki – zdrowiu.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez SOBOTA | MUZYK | AKTOR (@sobota_flow)

Tagi


Popularne newsy

Kto stoi za ikoniczną fryzurą OKIego? Stylistka żąda uznania i creditsów
NEWS

Kto stoi za ikoniczną fryzurą OKIego? Stylistka żąda uznania i creditsów

Waldemar Kasta: „Wygląda na to, że przekaz staje się wartościowy dopiero wtedy, gdy uważa tak algorytm”
NEWS

Waldemar Kasta: „Wygląda na to, że przekaz staje się wartościowy dopiero wtedy, gdy uważa tak algorytm”

Doniu szydzi z Tego Typa Mesa
NEWS

Doniu szydzi z Tego Typa Mesa

Pih odnosi się do prezydenckiego weta w sprawie ograniczenia pomocy uchodźcom z Ukrainy
NEWS

Pih odnosi się do prezydenckiego weta w sprawie ograniczenia pomocy uchodźcom z Ukrainy

Zdechły Osa odpowiada Młodemu Dzbanowi dissem: „Za farmazon ro****bię ci karierę”
NEWS

Zdechły Osa odpowiada Młodemu Dzbanowi dissem: „Za farmazon ro****bię ci karierę”

Mes już gotowy odpowiedzieć TDF-owi?
NEWS

Mes już gotowy odpowiedzieć TDF-owi?

Ostre słowa Kelly Osbourne po żarcie o jej ojcu: „Birmingham nie nasikałoby na ciebie, nawet jakbyś się paliła”
NEWS

Ostre słowa Kelly Osbourne po żarcie o jej ojcu: „Birmingham nie nasikałoby na ciebie, nawet jakbyś się paliła”

Polecane

CGM
Noel Gallagher wyjaśnił znaczenie tytułu „Wonderwall” Oasis

Noel Gallagher wyjaśnił znaczenie tytułu „Wonderwall” Oasi ...

Po 30 latach Oasis nadal kryją w sobie tajemnice.

18 sekund temu

CGM
Poruszające słowa Michała Wiśniewskiego: „Jjeżeli pytasz mnie konkretnie, czy siebie lubię – nie. Nienawidzę siebie”.

Poruszające słowa Michała Wiśniewskiego: „Jjeżeli pytasz mnie ko ...

Lider Ich Troje gościem Katarzyny Nosowskiej i Mikołaja Krajewskiego

17 minut temu

CGM
Ariana Grande coś szykuje. Tajemnicza zapowiedź gwiazdy

Ariana Grande coś szykuje. Tajemnicza zapowiedź gwiazdy

Fani zacierają ręce.

19 minut temu

CGM
Ryszard Rynkowski nie przyznaje się do prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. „Piłem po kolizji”

Ryszard Rynkowski nie przyznaje się do prowadzenia samochodu pod wpływ ...

Kolizja i zarzuty wobec artysty

21 minut temu

CGM
Taco Hemingway wspiera swoją ukochaną: „Nigdy nie byłem tak dumny”

Taco Hemingway wspiera swoją ukochaną: „Nigdy nie byłem tak dumn ...

Iga Lis – od modelingu do reżyserii

25 minut temu

CGM
DustyVibez Music Labs: Tu rodzą się hity

DustyVibez Music Labs: Tu rodzą się hity

Uznany producent zaprasza do siebie

28 minut temu