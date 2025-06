Sobota ponownie łączy siły z RoxąOk

fot. mat. pras.

Sobota zdążył już przyzwyczaić fanów do współpracy z RoxąOk. Pod koniec 2023 r. artyści zaprezentowali pierwszy wspólny kawałek zatytułowany „Wariatka”. W tym roku dostaliśmy jeszcze kawałek „Cham” a teraz duet łączy siły po raz trzeci, prezentując kawałek „Rajski high”. Tym, co odróżnia nową piosenkę od pozostałych, jest to, że tym razem to Sobota występuje w charakterze gospodarza, a Rooxa pojawia się u jego boku gościnnie.

Była „Wariatka”, potem był „Cham”. Czas na trzecią wspólną piosenkę

„Jadę po trackach, bo mam czym się wozić” – nawija wokalistka w „Rajskim haju”. Propozycja Soboty i Roxy na pewno znajdzie zwolenników w czasie rozpoczynających za kilkadziesiąt godzin wakacji.

Skoro Sobota i RoxaOk tak chętnie ze sobą współpracują, to niewykluczone, że finalnie doczekamy się ich wspólnej płyty. Nie musi to być album, ale wydaje się, że EP-ka jest w zasięgu tego niecodziennego duetu.