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Kavinsky planował współpracę z The Weeknd. Po śmierci producenta wracają jego słowa

Do współpracy ostatecznie nie doszło

2026.07.30

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Kavinski IG 2026ok

Po śmierci francuskiego producenta Kavinsky’ego do sieci wrócił wywiad dla NME, w którym artysta zdradził, że planował ponownie nagrać utwór z The Weeknd. Choć do kolejnej współpracy ostatecznie nie doszło, wypowiedź muzyka nabrała dziś wyjątkowo emocjonalnego znaczenia.

Kavinsky mówił o nowym utworze z The Weeknd

Kavinsky w rozmowie z magazynem NME w 2022 roku ujawnił, że od dłuższego czasu rozmawiał z The Weeknd o ponownym wejściu do studia.

Producent wspominał, że ich pierwsza współpraca przy utworze „Odd Look” z 2013 roku przebiegła bardzo naturalnie. Jak podkreślał, poznał Abela Tesfaye za pośrednictwem wspólnego współpracownika i od razu zachwycił się jego charakterystycznym głosem.

Według Kavinsky’ego artyści przez lata utrzymywali kontakt i rozważali nagranie kolejnego wspólnego utworu. Producent przyznał nawet, że liczył, iż projekt zostanie zrealizowany w niedalekiej przyszłości.

Do współpracy ostatecznie nie doszło

Pomimo zapowiedzi żaden nowy utwór sygnowany nazwiskami Kavinsky’ego i The Weeknd nie został wydany za życia francuskiego muzyka. Nie wiadomo również, czy artyści zdążyli nagrać jakikolwiek niewydany materiał.

Po informacji o śmierci producenta temat planowanej współpracy ponownie wzbudził zainteresowanie fanów obu artystów.

The Weeknd pożegnał Kavinsky’ego

The Weeknd opublikował poruszający wpis, w którym oddał hołd zmarłemu producentowi. Wokalista nazwał Kavinsky’ego inspiracją i podkreślił, że jego muzyka miała ogromny wpływ na wielu artystów, w tym również na niego samego.

Słowa muzyka szybko obiegły media społecznościowe i spotkały się z dużym odzewem fanów.

Kavinsky był ikoną synthwave’u

Kavinsky zdobył światową rozpoznawalność przede wszystkim dzięki utworowi „Nightcall”, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu „Drive” z Ryanem Goslingiem w roli głównej. Kompozycja stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów nurtu synthwave i przyniosła producentowi międzynarodową sławę.

W 2022 roku artysta powrócił z albumem „Reborn”, a dwa lata później wystąpił podczas ceremonii zamknięcia igrzysk olimpijskich w Paryżu. Wspólnie z zespołem Phoenix oraz wokalistką Angèle wykonał nową wersję „Nightcall”, która po występie odnotowała rekordową liczbę wyszukiwań w aplikacji Shazam.

Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci muzyka

Kavinsky zmarł w wieku 50 lat. Jego ciało odnaleziono w domu w Paryżu. Francuska prokuratura prowadzi postępowanie mające wyjaśnić przyczynę śmierci. Według wstępnych informacji służby nie stwierdziły okoliczności wskazujących na udział osób trzecich.

 

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