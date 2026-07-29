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São Paulo spotyka Londyn. Sainté, Niko B, Yuri Redicopa i Djed Spence w kampanii New Balance

New Balance po raz kolejny łączy świat muzyki, sportu i miejskiej kultur

2026.07.29

opublikował:

Sainte NB

W najnowszej kampanii marki wystąpili brytyjscy raperzy Sainté i Niko B, brazylijski wokalista Yuri Redicopa oraz piłkarz Tottenhamu Djed Spence. Towarzyszą im wokalistka Debbie, artystka wizualna Teoni Hinds oraz fotografka i reżyserka Trez.

Wideo bazuje na humorystycznym manifeście „São Paulo meets London”, w którym bohaterowie wdają się w luźne, pełne ironii przekomarzania na temat różnic i podobieństw między Wielką Brytanią a Brazylią. W spocie zatytułowanym „Beans for breakfast” dyskutują między innymi o tym, czy brytyjski Epping Forest można porównać do Amazonii, oraz o kulturowym fenomenie fasoli — jedzonej na obiad w São Paulo i na śniadanie w Londynie.

Nie brakuje też rapowych docinek i piłkarskich żartów. Djed Spence bezlitośnie podważa rzekome sportowe wspomnienia Niko B, twierdząc, że widzi go pierwszy raz na oczy. Całość wieńczy muzyczny akcent łączący energię obu odległych od siebie światów.

Punktem wspólnym projektu jest model New Balance ABZORB 2000. Futurystyczna sylwetka stanowi odważną reinterpretację technologicznego dziedzictwa marki, łącząc inspiracje sneakersami z początku lat 2000. z nowoczesnym podejściem do designu i komfortu.

ABZORB 2000 rozwija język stylistyczny znany z takich modeli jak 1906 czy 2002, stawiając w centrum masywną podeszwę z amortyzacją ABZORB. To właśnie ona nadaje butom charakterystyczny, technologiczny wygląd.

Kampania z początku lipca towarzyszy premierze nowych, nasyconych wersji kolorystycznych modelu. Wśród nich wyróżniają się przydymiony fiolet U20009BA „Smoked Violet” o klubowym charakterze oraz U20002UU „Silver Moss” — połączenie mchowej zieleni, metalicznych paneli i odblaskowych detali 3M. Obie kolorystyki podkreślają surowy, futurystyczny charakter ABZORB 2000.

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