Boy George wywołał burzę swoją proizraelską piosenką. Przyznał, że stworzył ją z pomocą AI

Lider zespołu Culture Club opublikował utwór „We Will Dance Again”, w którym wyraża poparcie dla Izraela. Artysta przyznał również, że przy tworzeniu piosenki korzystał ze sztucznej inteligencji.

Boy George opublikował nowy utwór

Nowa piosenka została opublikowana w mediach społecznościowych wraz z hebrajskim tytułem oraz krótkim wpisem „Shalom”. Utwór odnosi się do wojny między Izraelem a Hamasem oraz ataku na festiwal muzyczny Nova z 7 października 2023 roku.

Tekst piosenki zawiera także krytykę części artystów i muzyków, którzy publicznie wyrażali solidarność z Palestyńczykami. Publikacja szybko wywołała liczne komentarze i podzieliła opinię publiczną.

Artysta przyznał, że wykorzystał sztuczną inteligencję

Boy George ujawnił, że podczas pracy nad utworem korzystał z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.

Jak napisał w serwisie Threads, określa takie rozwiązanie mianem „AI for good”. Dodał również, że stworzenie tego utworu z pomocą tradycyjnych współautorów byłoby dla niego znacznie trudniejsze.

Nie jest to pierwszy raz, gdy wokalista mówi o wykorzystaniu AI. Już wcześniej przyznawał, że nowe technologie zmieniły jego podejście do pisania piosenek.

Piosenka wywołała falę krytyki

Nowy utwór spotkał się z ostrą reakcją części środowiska muzycznego i komentatorów. Krytycy zarzucają Boyowi George’owi jednostronne przedstawienie konfliktu oraz publikację utworu o silnym wydźwięku politycznym.

Do grona osób krytykujących piosenkę dołączył m.in. Martyn Ware, współzałożyciel zespołów The Human League i Heaven 17, który określił utwór jako propagandowy i skrytykował stanowisko artysty.

Negatywnie wypowiadali się także niektórzy dziennikarze oraz użytkownicy mediów społecznościowych, zwracając uwagę na sytuację humanitarną w Strefie Gazy.

Boy George od lat otwarcie mówi o swoich poglądach

Muzyk już wcześniej publicznie wyrażał solidarność z żydowską społecznością. W ostatnich latach wielokrotnie zabierał głos w sprawach związanych z antysemityzmem, a w 2024 roku podpisał również list otwarty popierający dalszy udział Izraela w Konkursie Piosenki Eurowizji.