Sobel zagra sekretny koncert na ogródkach działkowych. Raper pojawi się też na okładce zaskakującego magazynu

fot. mat. pras.

Raper Sobel zaskoczy fanów nietypowym występem – zagra sekretny koncert na ogródkach działkowych. To artystyczne przedsięwzięcie ma redefiniować pojęcie koncertu, przenosząc muzykę z dużych scen w intymne, zielone przestrzenie.

Nowa przestrzeń dla muzyki na żywo

Projekt Enklawa to seria koncertów, które odbywają się w kameralnych miejscach – takich jak ogródki działkowe. Pierwszym artystą, który zaprosił słuchaczy do swojej „enklawy”, został Sobel. Jego akustyczny koncert, zagrany tuż po premierze płyty „Napisz jak będziesz”, to połączenie świeżego materiału z największymi hitami w nowej, naturalnej aranżacji.

– Enklawa to przestrzeń szczerości i autentyczności – mówi Marek Zioło, organizator wydarzenia. – To muzyka bez barier, dostępna za darmo dla każdego – dodaje.

Sobel, chillout i „Działkowiec” – kultura wśród grządek

Koncert będzie także elementem szerszego projektu artystycznego. Sobel pojawił się na okładce kultowego magazynu „Działkowiec”, sfotografowany przez Zuzę Krajewską, a wywiad z nim przeprowadził sam Krzysztof Materna. Specjalne wydanie magazynu dostępne jest w salonach Empik w całej Polsce.

Gdzie obejrzeć koncert Sobla z Enklawy?

📺 Cały koncert oraz singiel „PAMIĘTAM JAK” można już oglądać online:

koncert: kanał Enklawy na YouTube – premiera 21.05 o 13:00

teledysk do singla: kanał S obla na YouTube – premiera 21.05 o 13:00

Reżyserią wydarzenia zajął się Mac Adamczak (SHOOTME).