Zayn Malik odwołuje trasę koncertową w USA i ogranicza daty w Wielkiej Brytanii po hospitalizacji

Nagła zmiana planów trasy

2026.05.03

Zayn Malik

Zayn Malik ogłosił odwołanie wszystkich koncertów w Stanach Zjednoczonych oraz części występów w Wielkiej Brytanii w ramach nadchodzącej trasy „Konnakol”. Decyzja została podjęta po niedawnej hospitalizacji artysty spowodowanej nieokreśloną chorobą.

Nagła zmiana planów trasy „Konnakol”

Trasa „Konnakol” miała być największym solowym tournée w karierze byłego członka One Direction. Łącznie odwołano 21 zaplanowanych koncertów, w tym cały amerykański etap.

Artysta poinformował fanów poprzez media społecznościowe, że musi zmodyfikować harmonogram, aby skupić się na zdrowiu i powrocie do pełnej formy.

Hospitalizacja i wiadomości od artysty

Zayn Malik trafił do szpitala w dniu premiery swojego projektu „Konnakol”. Wówczas poinformował, że dochodzi do siebie po nagłej chorobie.

W opublikowanym wpisie podziękował personelowi medycznemu oraz fanom za wsparcie:

„Jestem w domu, dochodzę do siebie i czuję się dobrze. Będę lepszy i silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej”

Nowy harmonogram koncertów

Po zmianach w trasie część koncertów została utrzymana lub przełożona. W Wielkiej Brytanii pozostały m.in. występy w:

  • Londyn – The O2
  • Manchester – AO Arena (nowa data 24 maja)

Pozostałe koncerty obejmują występy w Ameryce Łacińskiej, m.in. w Meksyku, Chile, Argentynie, Brazylii i Peru.

Problemy wokół projektu dokumentalnego

Zmiany w trasie koncertowej zbiegają się z doniesieniami o anulowaniu dokumentu dotyczącego Zayn Malik i jego byłego kolegi z zespołu Louis Tomlinson.

Projekt miał pokazywać ich wspólną podróż i ponowne relacje po latach. Według nieoficjalnych informacji został jednak wstrzymany po rzekomym konflikcie między artystami.

Kariera solowa i trudny moment

Zayn Malik od lat rozwija karierę solową po odejściu z One Direction. Jego albumy i projekty pokazują bardziej intymne, popowe brzmienie, jednak obecna sytuacja zmusza go do ograniczenia aktywności zawodowej.

Mimo trudności artysta podkreśla, że zamierza wrócić na scenę „silniejszy niż kiedykolwiek”.

 

 

