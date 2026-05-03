Charli XCX pokazuje kulisy pracy nad nowym utworem „Rock Music”

Charli XCX podzieliła się z fanami krótkim nagraniem ze studia, w którym pracuje nad nowym utworem zatytułowanym „Rock Music”. Jak się jednak okazuje, mimo tytułu, piosenka nie ma wiele wspólnego z muzyką rockową.

Studio w Paryżu i eksperymenty z brzmieniem

W opublikowanym czarno-białym nagraniu, zarejestrowanym w Paryż, Charli XCX pracuje wraz z producentami A.G. Cook oraz Finn Keane. Trio znane jest już ze współpracy przy albumie „Brat” z 2024 roku.

Na nagraniu widać, jak artystka wymyśla koncepcję utworu i zapisuje fragmenty tekstu w telefonie, testując różne pomysły na klimat piosenki.

„Rock Music”, które nie jest rockiem

Charli XCX w ironiczny sposób podchodzi do tytułu nowego utworu. W jednym z momentów mówi:

„It would be cool if we could have a song that was called 'Rock Music'”

Jednocześnie sama przyznaje w opisie nagrania:

„A video of me making a song called 'rock music’ that is not actually rock music which is funny because i never said i was making a rock album”

Nowy kierunek po erze „Brat”

Poprzedni album artystki, „Brat”, wydany w 2024 roku, stał się globalnym fenomenem i zapoczątkował tzw. „Brat Summer”. Po tym sukcesie Charli XCX zaczęła eksperymentować z nowymi brzmieniami i zapowiadała odejście od czysto tanecznej muzyki.

W wywiadach sugerowała nawet zmianę stylistyki:

„I think the dance floor is dead, so now we’re making rock music”

Jednocześnie podkreślała, że nie chce tworzyć „Brat 2.0”, tylko rozwijać własne brzmienie w nowych kierunkach.

Artystka w wielu projektach jednocześnie

Oprócz pracy nad nowym albumem Charli XCX angażuje się w liczne projekty filmowe i muzyczne. W ostatnim czasie pracowała nad ścieżkami dźwiękowymi do filmów, występowała aktorsko oraz pojawiła się w produkcjach niezależnych.

Jej aktywność obejmuje także występy na żywo – artystka ma w planach m.in. headlinerski występ na festiwalu Reading and Leeds Festival, gdzie wystąpi obok takich artystów jak Fontaines D.C. czy Florence + The Machine.

Nowa era Charli XCX

Choć tytuł „Rock Music” może sugerować zmianę gatunku, wszystko wskazuje na to, że Charli XCX ponownie bawi się konwencją i oczekiwaniami fanów. Jej twórczość coraz bardziej skupia się na eksperymentach i przekraczaniu granic gatunkowych.

Nowy album zapowiada się więc jako kolejny krok w ewolucji jednej z najbardziej innowacyjnych artystek współczesnej popkultury.