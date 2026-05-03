Doda zaśpiewała hymn Polski na krakowskich Błoniach i oddała hołd tragicznie zmarłemu Łukaszowi Litewce

Doda była jedną z głównych gwiazd wyjątkowego wydarzenia, które odbyło się na Błoniach Krakowskich. Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej powstała tam imponująca instalacja z tysięcy biało-czerwonych flag, tworzących kształt mapy Polski.

Wydarzenie zorganizowane przez RMF FM oraz Miasto Kraków przyciągnęło tłumy uczestników, którzy wspólnie celebrowali jedno z najważniejszych świąt państwowych.

Morze flag na krakowskich Błoniach – spektakularna instalacja

Krakowskie Błonia zamieniły się w symboliczne „Morze Flag”. Kilka tysięcy biało-czerwonych flag stworzyło przestrzenną kompozycję w kształcie Polski, widoczną także z lotu ptaka.

Instalacja nie tylko robiła ogromne wrażenie wizualne, ale także stała się miejscem spotkania, refleksji i wspólnego świętowania. Po zakończeniu wydarzenia uczestnicy mogli zabrać flagi ze sobą jako pamiątkę.

Dody występ – wzruszające wykonanie „Mazurka Dąbrowskiego”

Centralnym punktem wydarzenia był występ Dody, która wykonała hymn Polski – „Mazurek Dąbrowskiego” – w specjalnej aranżacji przygotowanej przez Stokłosa Collective Orchestra.

Doda przyjechała na miejsce charakterystycznym kamperem RMF FM, a następnie wspólnie z uczestnikami zaśpiewała hymn. Jak podkreśliła po występie, było to dla niej bardzo osobiste przeżycie:

„Każdy chce wydziwiać, a w hymnie ważny jest mocny postawiony głos, nie interpretacja, ale tak, żeby wzruszyć innych. Mój tata teraz na pewno mocno płacze”

Artystka zaznaczyła również, że patriotyzm jest dla niej niezwykle ważny, przywołując historię sprzed lat, kiedy odmówiła wykonania innego hymnu niż polski:

„Chyba żartujesz, ja jestem taką patriotką, że mogę śpiewać tylko nasz Polski hymn.”

Wyjątkowa dedykacja i emocjonalny moment

Po wykonaniu hymnu Doda zaprezentowała także utwór „Pamiętnik”, znany słuchaczom RMF FM. Wokalistka zadedykowała go tragicznie zmarłemu Łukaszowi Litewce oraz jego partnerce.

Jak podkreśliła, wiedziała, że Litewka często śpiewał tę piosenkę swojej ukochanej, co nadało występowi jeszcze bardziej emocjonalny wymiar.

Stylizacja Dody – symbolika i elegancja

Na scenie Doda zaprezentowała się w specjalnie przygotowanej stylizacji – prostej, eleganckiej białej sukni uzupełnionej peleryną stylizowaną na flagę Polski. Strój idealnie wpisał się w charakter wydarzenia i podkreślił jego patriotyczny wymiar.