Madonna i Sabrina Carpenter łączą siły w singlu „Bring Your Love”

Taneczny hymn nowej ery

2026.05.03

Madonna powraca z nowym materiałem i prezentuje wspólny utwór z Sabrina Carpenter zatytułowany „Bring Your Love”. Singiel promuje długo wyczekiwany album „Confessions II”, który ma być kontynuacją kultowego wydawnictwa z 2005 roku.

„Bring Your Love” – taneczny hymn nowej ery

Nowy utwór „Bring Your Love” to energetyczna, klubowa produkcja, w której Madonna i Sabrina Carpenter stawiają na refleksyjny przekaz i taneczny rytm.

W warstwie tekstowej artystki pytają o motywacje i sens działań, śpiewając m.in.:

„What are you doing it for? Is it for you? Is it for them?”

„Confessions II” – powrót do dance-popu

Nadchodzący album „Confessions II” ma ukazać się 3 lipca 2026 roku i stanowi kontynuację przełomowego krążka Madonny „Confessions on a Dance Floor”.

Nowa płyta ma powrócić do tanecznych brzmień, które ugruntowały pozycję Madonny jako jednej z najważniejszych ikon muzyki pop.

Historyczne występy na Coachelli

Premiera współpracy odbyła się podczas festiwalu Coachella Valley Music and Arts Festival, gdzie Madonna pojawiła się niespodziewanie na scenie podczas setu Sabriny Carpenter.

Artystki wykonały wspólnie klasyczne utwory „Vogue” oraz „Like A Prayer”, co spotkało się z ogromnym entuzjazmem publiczności.

Symboliczny powrót Madonny

Występ na Coachelli miał dla Madonny szczególne znaczenie – wróciła tam 20 lat po premierze pierwszej części „Confessions on a Dance Floor”.

Artystka podkreśliła, że jest to dla niej moment zamknięcia pewnego rozdziału i jednocześnie rozpoczęcia nowej ery w karierze.

Nowy etap kariery legendy popu

Madonna od lat pozostaje jedną z najważniejszych postaci światowej muzyki pop. Jej nowe projekty łączą klasyczne brzmienie dance z nowoczesną produkcją i współpracami z młodszymi artystami.

Współpraca z Sabrina Carpenter pokazuje, że Madonna nadal aktywnie kształtuje trendy i łączy pokolenia w muzyce.

„Confessions II” coraz bliżej premiery

Album „Confessions II” ma być jednym z najważniejszych wydawnictw 2026 roku w świecie popu. Połączenie doświadczenia Madonny i świeżej energii Sabriny Carpenter zapowiada projekt o dużym potencjale komercyjnym i artystycznym.

