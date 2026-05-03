Peja ostro o Donaldzie Tusku: „Hańba to mało” po słowach o Ukrainie

Peja ponownie zabrał głos w sprawie politycznej, odnosząc się do wypowiedzi premiera Donald Tusk na temat Ukrainy i jej roli w kontekście walki o wolność. Jego komentarz wywołał szeroką dyskusję w internecie.

Spór o słowa Donalda Tuska

Kontrowersje zaczęły się od wypowiedzi, w której Donald Tusk stwierdził, że „dzięki Ukraińcom wiemy, co znaczy bohaterska walka w obronie własnego kraju”. Fragment ten został odebrany przez część odbiorców jako pomijający polski kontekst historyczny.

Właśnie ten przekaz stał się impulsem do ostrej reakcji rapera.

Peja przypomina historię Polski

Peja w swoim wpisie na Instagramie szeroko odniósł się do historii Polski, podkreślając jej trudne doświadczenia i wielowiekową walkę o niepodległość.

– Naród, którego żołnierze walczyli na wszystkich frontach II Wojny Światowej – od Bitwy o Anglię po Monte Cassino. Naród, który „Solidarnością” obalił system, którego inni bali się ruszyć – napisał raper.

Jak podkreślał, Polska wielokrotnie udowadniała swoją determinację i zdolność do walki o wolność bez zewnętrznych odniesień.

Mocne słowa rapera

Na końcu swojego komentarza Peja wprost odniósł się do wypowiedzi premiera:

„I teraz słyszymy, że 'dzięki komuś’ wiemy, czym jest walka o własny kraj”

Następnie dodał jedno z najmocniejszych zdań całej wypowiedzi.