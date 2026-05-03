CGM

Peja ostro o Donaldzie Tusku: „Hańba to mało” po słowach o Ukrainie

Peja przypomina historię Polski

2026.05.03

opublikował:

Peja_2020 Foto- @piotr_tarasewicz @cgm.pl-5

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Peja ponownie zabrał głos w sprawie politycznej, odnosząc się do wypowiedzi premiera Donald Tusk na temat Ukrainy i jej roli w kontekście walki o wolność. Jego komentarz wywołał szeroką dyskusję w internecie.

Spór o słowa Donalda Tuska

Kontrowersje zaczęły się od wypowiedzi, w której Donald Tusk stwierdził, że „dzięki Ukraińcom wiemy, co znaczy bohaterska walka w obronie własnego kraju”. Fragment ten został odebrany przez część odbiorców jako pomijający polski kontekst historyczny.

Właśnie ten przekaz stał się impulsem do ostrej reakcji rapera.

Peja przypomina historię Polski

Peja w swoim wpisie na Instagramie szeroko odniósł się do historii Polski, podkreślając jej trudne doświadczenia i wielowiekową walkę o niepodległość.

– Naród, którego żołnierze walczyli na wszystkich frontach II Wojny Światowej – od Bitwy o Anglię po Monte Cassino. Naród, który „Solidarnością” obalił system, którego inni bali się ruszyć – napisał raper. 

Jak podkreślał, Polska wielokrotnie udowadniała swoją determinację i zdolność do walki o wolność bez zewnętrznych odniesień.

Mocne słowa rapera

Na końcu swojego komentarza Peja wprost odniósł się do wypowiedzi premiera:

„I teraz słyszymy, że 'dzięki komuś’ wiemy, czym jest walka o własny kraj”

Następnie dodał jedno z najmocniejszych zdań całej wypowiedzi.

„Hańba to mało”

Tagi


Popularne newsy

latwogang yt
NEWS

Łatwogang spotkał się z międzynarodową legendą piłki nożnej. Piłkarz przeznaczył na aukcję niesamowitą nagrodę

Doda RMF hymn 2026
NEWS

Doda zaśpiewała hymn Polski na krakowskich Błoniach i oddała hołd tragicznie zmarłemu Łukaszowi Litewce

Dziarma 2026
NEWS

Dziarma z radosną nowiną i nową piosenką: „Spełniło się moje największe marzenie”

Paluch 20 lecie kon 2026 Foto @piotr_tarasewicz - @cgm.pl-156
NEWS

Paluch: „Od zajeb*nia hitów, bez disco polo featów. Inwestowałem w peaku, dzisiaj nie muszę się błaźnić”

Skolim 2026 ok 2
NEWS

Skolim kupuje sześć nowych stacji. Rośnie „paliwowe imperium” gwiazdy disco polo

Chris Brown
NEWS

Strzelanina przed domem Chrisa Browna w Los Angeles – sprawca zatrzymany

Rodrigo fc bacelona
NEWS

Zawodnicy Barcelony zagrają El Clásico z Olivią Rodrigo na piersi

Polecane

CGM
Madonna Sabrina Carpenter 2026

Madonna i Sabrina Carpenter łączą siły w singlu „Bring Your Love ...

Taneczny hymn nowej ery

2 godziny temu

CGM
Fugees

Pras Michel z Fugees rozpoczyna 14-letni wyrok i zapowiada apelację

Samodzielne zgłoszenie się do więzienia

3 godziny temu

CGM
Rodrigo fc bacelona

Zawodnicy Barcelony zagrają El Clásico z Olivią Rodrigo na piersi

Wcześniej podobne projekty powstały przy współpracy z The Rolling Stones, Coldplay czy Rosalíą

3 godziny temu

CGM
Zayn Malik

Zayn Malik odwołuje trasę koncertową w USA i ogranicza daty w Wielkiej ...

Nagła zmiana planów trasy

3 godziny temu

CGM
Chalie XCX 2026

Charli XCX pokazuje kulisy pracy nad nowym utworem „Rock Music&# ...

Studio w Paryżu i eksperymenty z brzmieniem

3 godziny temu

CGM
Billie Eilish

Fani Billie Eilish szaleją w kinach – koncertowy film zamienia s ...

Nowy wymiar koncertów

3 godziny temu