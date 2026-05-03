Strzelanina przed domem Chrisa Browna w Los Angeles – sprawca zatrzymany

Kolejny incydent w Los Angeles z udziałem gwiazd

2026.05.03

W piątkowe popołudnie przed rezydencją Chrisa Browna w Los Angeles doszło do niebezpiecznego incydentu z użyciem broni. Na miejsce natychmiast skierowano służby, a podejrzany został zatrzymany.

Interwencja policji w dzielnicy Tarzana

Do zdarzenia doszło 1 maja około godziny 16:00 w dzielnicy Tarzana. Policja otrzymała zgłoszenie od kobiety, która twierdziła, że ktoś oddał strzały w kierunku jej samochodu znajdującego się w pobliżu posesji należącej do Chrisa Browna.

Poszkodowana przekazała funkcjonariuszom rysopis podejrzanego – mężczyzny w wieku około 35 lat. Na miejsce szybko przybył patrol, który rozpoczął działania mające na celu ustalenie przebiegu zdarzenia.

Konflikt, który doprowadził do oddania strzałów

Z ustaleń wynika, że incydent był efektem konfliktu pomiędzy dwiema osobami. Według relacji zatrzymanego, kobieta miała odmówić opuszczenia terenu, co doprowadziło do kłótni.

Sytuacja eskalowała, gdy – jak twierdzi mężczyzna – kobieta przejechała mu po stopie samochodem. Wówczas miał zdecydować się na oddanie strzałów w kierunku pojazdu.

Zatrzymanie sprawcy i zarzuty

Policja zatrzymała podejrzanego na miejscu zdarzenia. Postawiono mu zarzuty napaści z użyciem broni oraz wandalizmu.

Rzecznik służb podkreślił, że użyta broń była bronią na CO2, a sam zatrzymany nie był Chrisem Brownem.

Chris Brown nie był obecny podczas zdarzenia

Zagraniczne media informują, że w momencie incydentu Chrisa Browna nie było w domu i nie miał on żadnego związku z całym zajściem. Co istotne, do zdarzenia nie doszło na terenie jego posesji, lecz na ulicy przed rezydencją.

Kolejny incydent w Los Angeles z udziałem gwiazd

To nie pierwszy tego typu przypadek w ostatnim czasie w Los Angeles. Wcześniej głośno było o ostrzelaniu domu Rihanna, która w chwili zdarzenia przebywała w środku razem ze swoimi dziećmi.

