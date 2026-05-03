Strzelanina przed domem Chrisa Browna w Los Angeles – sprawca zatrzymany

fot. mat. pras.
W piątkowe popołudnie przed rezydencją Chrisa Browna w Los Angeles doszło do niebezpiecznego incydentu z użyciem broni. Na miejsce natychmiast skierowano służby, a podejrzany został zatrzymany.
Interwencja policji w dzielnicy Tarzana
Do zdarzenia doszło 1 maja około godziny 16:00 w dzielnicy Tarzana. Policja otrzymała zgłoszenie od kobiety, która twierdziła, że ktoś oddał strzały w kierunku jej samochodu znajdującego się w pobliżu posesji należącej do Chrisa Browna.
Poszkodowana przekazała funkcjonariuszom rysopis podejrzanego – mężczyzny w wieku około 35 lat. Na miejsce szybko przybył patrol, który rozpoczął działania mające na celu ustalenie przebiegu zdarzenia.
Konflikt, który doprowadził do oddania strzałów
Z ustaleń wynika, że incydent był efektem konfliktu pomiędzy dwiema osobami. Według relacji zatrzymanego, kobieta miała odmówić opuszczenia terenu, co doprowadziło do kłótni.
Sytuacja eskalowała, gdy – jak twierdzi mężczyzna – kobieta przejechała mu po stopie samochodem. Wówczas miał zdecydować się na oddanie strzałów w kierunku pojazdu.
Zatrzymanie sprawcy i zarzuty
Policja zatrzymała podejrzanego na miejscu zdarzenia. Postawiono mu zarzuty napaści z użyciem broni oraz wandalizmu.
Rzecznik służb podkreślił, że użyta broń była bronią na CO2, a sam zatrzymany nie był Chrisem Brownem.
Chris Brown nie był obecny podczas zdarzenia
Zagraniczne media informują, że w momencie incydentu Chrisa Browna nie było w domu i nie miał on żadnego związku z całym zajściem. Co istotne, do zdarzenia nie doszło na terenie jego posesji, lecz na ulicy przed rezydencją.
Kolejny incydent w Los Angeles z udziałem gwiazd
To nie pierwszy tego typu przypadek w ostatnim czasie w Los Angeles. Wcześniej głośno było o ostrzelaniu domu Rihanna, która w chwili zdarzenia przebywała w środku razem ze swoimi dziećmi.