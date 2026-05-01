CGM

Dziarma z radosną nowiną i nową piosenką: „Spełniło się moje największe marzenie”

Raperka zostanie mamą

2026.05.01

opublikował:

Dziarma 2026

Radosne wieści ze świata polskiego rapu – Dziarma podzieliła się z fanami wyjątkową informacją. Artystka nie tylko zaprezentowała nową muzykę, ale również ujawniła, że zostanie mamą. To przełomowy moment w jej życiu prywatnym i zawodowym.

Od ślubu do nowego etapu życia

Dziarma pod koniec listopada powiedziała sakramentalne „tak”, organizując wesele całkowicie inne niż typowe celebryckie uroczystości. Zamiast modnych trendów postawiła na klimat inspirowany latami 80. i 90., pełen swojskiej atmosfery i autentyczności.

W swoim stylu opisała ten dzień:

„Najpiękniejszy dzień w moim życiu, najpiękniejsze życie z moim mężem. Już niestety nie pokażemy nic więcej z wesela i ślubu, bo zostawiamy to dla siebie i dla naszych gości. (…) Na weselu była kiełbasa, smalec, disco polo, były oczepiny, bardzo wieśniackie. (…) Tańczyliśmy do Elvisa. O 2 w nocy tańczyłam w Birkenstockach. Wszystko jest nagrane VHS, z audio, bez ścieżki dźwiękowej, co było moim ogromnym marzeniem. Inspirowaliśmy się latami 80., 90., maksymalizmem. No, było idealnie, mordy.”

Nowy singiel i symboliczna zmiana

Premiera nowego utworu zbiegła się z kolejnym ważnym ogłoszeniem. W teledysku Dziarma pojawia się w zaawansowanej ciąży, co potwierdza, że artystka wchodzi w zupełnie nowy etap życia.

W warstwie tekstowej numeru wyraźnie słychać zmianę – to odejście od mroku i skupienie się na szczęściu, bezpieczeństwie oraz spełnieniu:

„Całe życie tak pragnęłam dopaminy
Być na scenie udowodnić swoją wartość
Wielki sukces przepłakane urodziny
Byłam w mroku gdy za oknem było jasno
Do tej pory często wracam w tamto miejsce
Mimo dorosłości w środku jestem dzieckiem
Marzyłam o domu, w którym jest bezpiecznie
Jestem w roli ofiary, stać mnie na więcej

Za jazdy nowy dzień śpiewam sto lat
Dla mojej małej mnie otworem staje ten świat
W swoich oczach szukam wady w jej oczach widzę czystość
I uświadamiam sobie w sumie, że mam wszystko”

Nowy rozdział w życiu i karierze

Ciąża i nowy singiel pokazują, że Dziarma przechodzi transformację – zarówno jako artystka, jak i jako osoba prywatna. Jej najnowszy utwór to nie tylko muzyczna premiera, ale także osobisty manifest i zamknięcie pewnego etapu.

Tagi


