Pras Michel z Fugees rozpoczyna 14-letni wyrok i zapowiada apelację

Pras Michel, współzałożyciel legendarnej grupy Fugees, rozpoczął odbywanie 14-letniej kary więzienia po tym, jak sam zgłosił się do zakładu karnego w Arizonie. Jednocześnie jego zespół prawny zapowiada dalszą walkę w sprawie i złożenie apelacji.
Samodzielne zgłoszenie się do więzienia
Raper stawił się w Federal Correctional Institution w Safford w stanie Arizona 30 kwietnia 2026 roku. W 2023 roku został skazany za przestępstwa związane z praniem pieniędzy, nielegalnym lobbingiem oraz naruszeniami prawa finansowania kampanii wyborczych.
Jego rzeczniczka podkreśliła, że to trudny moment dla artysty i jego rodziny, jednak Pras Michel respektuje procedury prawne i zamierza kontynuować walkę o uniewinnienie.
„To nie jest jego ostatni rozdział”
Według oświadczenia przedstawicielki rapera:
„He has to fight it on the inside”
Jednocześnie zaznaczono, że proces apelacyjny dopiero się rozpoczyna, a sprawa jest bardzo złożona i wielowątkowa.
Zarzuty dotyczące kampanii i międzynarodowych powiązań
Pras Michel został oskarżony o udział w szerokim schemacie finansowym, który obejmował m.in. nielegalne wpływy polityczne i ukryte finansowanie kampanii wyborczych.
Prokuratura zarzuciła mu m.in. udział w finansowaniu kampanii Baracka Obamy w 2012 roku oraz próby wpływania na administrację Donalda Trumpa.
Powiązania z głośną aferą 1MDB
Sprawa rapera związana jest również z jednym z największych skandali finansowych na świecie – aferą 1MDB w Malezji. Centralną postacią był biznesmen Jho Low, oskarżany o wielomiliardowe nadużycia finansowe.
Według śledczych część środków miała trafiać do różnych projektów i osób związanych z Hollywood, w tym produkcji filmowych.
Proces i wyrok
W 2023 roku Pras Michel został uznany za winnego w 10 federalnych zarzutach, w tym prania pieniędzy, składania fałszywych zeznań oraz nielegalnego lobbingu.
Sąd wymierzył mu 14 lat więzienia oraz obowiązek przepadku ponad 64 milionów dolarów.
Fugees i przerwana reaktywacja
Problemy prawne rapera miały wpływ również na działalność Fugees. Planowana trasa reunion została odwołana, choć grupa wystąpiła wspólnie jeszcze w 2023 roku.
Jedna z największych spraw finansowych w show-biznesie
Afera 1MDB uznawana jest za jedną z największych spraw o charakterze finansowym w historii. W sprawę pośrednio byli zamieszani także ludzie ze świata filmu, w tym Leonardo DiCaprio, który składał zeznania w trakcie procesu.
Apelacja i dalsza walka
Mimo rozpoczęcia odbywania kary, zespół prawny Prasa Michela zapowiada dalszą walkę w sądzie. Sprawa pozostaje otwarta, a apelacja ma być pierwszym krokiem w próbie zmiany wyroku.