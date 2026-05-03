Pras Michel z Fugees rozpoczyna 14-letni wyrok i zapowiada apelację

Samodzielne zgłoszenie się do więzienia

2026.05.03

Pras Michel, współzałożyciel legendarnej grupy Fugees, rozpoczął odbywanie 14-letniej kary więzienia po tym, jak sam zgłosił się do zakładu karnego w Arizonie. Jednocześnie jego zespół prawny zapowiada dalszą walkę w sprawie i złożenie apelacji.

Raper stawił się w Federal Correctional Institution w Safford w stanie Arizona 30 kwietnia 2026 roku. W 2023 roku został skazany za przestępstwa związane z praniem pieniędzy, nielegalnym lobbingiem oraz naruszeniami prawa finansowania kampanii wyborczych.

Jego rzeczniczka podkreśliła, że to trudny moment dla artysty i jego rodziny, jednak Pras Michel respektuje procedury prawne i zamierza kontynuować walkę o uniewinnienie.

„To nie jest jego ostatni rozdział”

Według oświadczenia przedstawicielki rapera:

„He has to fight it on the inside”

Jednocześnie zaznaczono, że proces apelacyjny dopiero się rozpoczyna, a sprawa jest bardzo złożona i wielowątkowa.

Zarzuty dotyczące kampanii i międzynarodowych powiązań

Pras Michel został oskarżony o udział w szerokim schemacie finansowym, który obejmował m.in. nielegalne wpływy polityczne i ukryte finansowanie kampanii wyborczych.

Prokuratura zarzuciła mu m.in. udział w finansowaniu kampanii Baracka Obamy w 2012 roku oraz próby wpływania na administrację Donalda Trumpa.

Powiązania z głośną aferą 1MDB

Sprawa rapera związana jest również z jednym z największych skandali finansowych na świecie – aferą 1MDB w Malezji. Centralną postacią był biznesmen Jho Low, oskarżany o wielomiliardowe nadużycia finansowe.

Według śledczych część środków miała trafiać do różnych projektów i osób związanych z Hollywood, w tym produkcji filmowych.

Proces i wyrok

W 2023 roku Pras Michel został uznany za winnego w 10 federalnych zarzutach, w tym prania pieniędzy, składania fałszywych zeznań oraz nielegalnego lobbingu.

Sąd wymierzył mu 14 lat więzienia oraz obowiązek przepadku ponad 64 milionów dolarów.

Fugees i przerwana reaktywacja

Problemy prawne rapera miały wpływ również na działalność Fugees. Planowana trasa reunion została odwołana, choć grupa wystąpiła wspólnie jeszcze w 2023 roku.

Jedna z największych spraw finansowych w show-biznesie

Afera 1MDB uznawana jest za jedną z największych spraw o charakterze finansowym w historii. W sprawę pośrednio byli zamieszani także ludzie ze świata filmu, w tym Leonardo DiCaprio, który składał zeznania w trakcie procesu.

Apelacja i dalsza walka

Mimo rozpoczęcia odbywania kary, zespół prawny Prasa Michela zapowiada dalszą walkę w sądzie. Sprawa pozostaje otwarta, a apelacja ma być pierwszym krokiem w próbie zmiany wyroku.

