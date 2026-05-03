CGM

Zawodnicy Barcelony zagrają El Clásico z Olivią Rodrigo na piersi

Wcześniej podobne projekty powstały przy współpracy z The Rolling Stones, Coldplay czy Rosalíą

2026.05.03

opublikował:

Rodrigo fc bacelona

Podczas El Clásico zawodnicy Barcelony zagrają w koszulkach z logo „OR” – inicjałami Olivii Rodrigo. Design zastępuje standardowe oznaczenie sponsora Spotify i wpisuje się w serię specjalnych edycji przygotowywanych na najważniejsze mecze sezonu.

Wcześniej podobne projekty powstały przy współpracy z takimi artystami jak The Rolling Stones, Coldplay czy Rosalía.

El Clásico w wyjątkowej oprawie

Mecz Barcelony z Realem Madryt odbędzie się 10 maja na stadionie FC Barcelona. Spotkanie ma ogromne znaczenie dla układu tabeli ligi hiszpańskiej, a dodatkowa oprawa marketingowa jeszcze bardziej podgrzewa atmosferę rywalizacji.

Koszulka z Olivią Rodrigo pojawi się w jednym z najważniejszych meczów sezonu, co nadaje projektowi globalny rozgłos.

Olivia Rodrigo: „To coś wyjątkowego”

Olivia Rodrigo nie kryje ekscytacji współpracą z klubem. Artystka podkreśliła, że możliwość zobaczenia swojego logo na koszulce Barcelony podczas El Clásico jest dla niej czymś niezwykłym.

Jak zapowiedziała, z tej okazji zagra również specjalny koncert w Barcelona w ramach wydarzeń organizowanych przez Spotify.

Koncert i limitowane wydarzenie dla fanów

Występ Olivii Rodrigo odbędzie się 8 maja i będzie częścią serii „Billions Club Live”. Wydarzenie ma charakter zamknięty, a bilety trafią do fanów wybranych na podstawie ich aktywności w Spotify.

Artystka podkreśliła, że koncert będzie „bardzo wyjątkowy” i dedykowany jej najbardziej oddanym słuchaczom.

Kolekcja i współpraca z Barceloną

Oprócz koszulki piłkarskiej powstała również limitowana kolekcja ubrań i akcesoriów sygnowanych przez FC Barcelona, Spotify i Olivię Rodrigo. Wśród produktów znalazły się m.in. bluzy, torby oraz kubki.

Projekt pokazuje, jak silnie muzyka i sport przenikają się w nowoczesnym marketingu.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by FC Barcelona (@fcbarcelona)

Nowy album Olivii Rodrigo

Współpraca z Barceloną zbiega się z przygotowaniami do premiery trzeciego albumu Olivia Rodrigo, który ma ukazać się 12 czerwca 2026 roku. Artystka zapowiada bardziej eksperymentalne brzmienie oraz utwory o tematyce emocjonalnej i miłosnej.

Nowa era w jej karierze obejmuje także światowe trasy koncertowe oraz kolejne duże projekty muzyczne.

Muzyka i piłka nożna coraz bliżej

Współpraca Olivii Rodrigo z Barceloną to kolejny przykład trendu, w którym muzyka staje się integralną częścią wydarzeń sportowych. El Clásico w koszulce z logo artystki ma szansę stać się jednym z najbardziej komentowanych momentów sezonu.

Tagi


Popularne newsy

latwogang yt
NEWS

Łatwogang spotkał się z międzynarodową legendą piłki nożnej. Piłkarz przeznaczył na aukcję niesamowitą nagrodę

Doda RMF hymn 2026
NEWS

Doda zaśpiewała hymn Polski na krakowskich Błoniach i oddała hołd tragicznie zmarłemu Łukaszowi Litewce

Peja_2020 Foto- @piotr_tarasewicz @cgm.pl-5
NEWS

Peja ostro o Donaldzie Tusku: „Hańba to mało” po słowach o Ukrainie

Dziarma 2026
NEWS

Dziarma z radosną nowiną i nową piosenką: „Spełniło się moje największe marzenie”

Paluch 20 lecie kon 2026 Foto @piotr_tarasewicz - @cgm.pl-156
NEWS

Paluch: „Od zajeb*nia hitów, bez disco polo featów. Inwestowałem w peaku, dzisiaj nie muszę się błaźnić”

Skolim 2026 ok 2
NEWS

Skolim kupuje sześć nowych stacji. Rośnie „paliwowe imperium” gwiazdy disco polo

Chris Brown
NEWS

Strzelanina przed domem Chrisa Browna w Los Angeles – sprawca zatrzymany

Polecane

CGM
Madonna Sabrina Carpenter 2026

Madonna i Sabrina Carpenter łączą siły w singlu „Bring Your Love ...

Taneczny hymn nowej ery

2 godziny temu

CGM
Fugees

Pras Michel z Fugees rozpoczyna 14-letni wyrok i zapowiada apelację

Samodzielne zgłoszenie się do więzienia

3 godziny temu

CGM
Zayn Malik

Zayn Malik odwołuje trasę koncertową w USA i ogranicza daty w Wielkiej ...

Nagła zmiana planów trasy

3 godziny temu

CGM
Chalie XCX 2026

Charli XCX pokazuje kulisy pracy nad nowym utworem „Rock Music&# ...

Studio w Paryżu i eksperymenty z brzmieniem

3 godziny temu

CGM
Billie Eilish

Fani Billie Eilish szaleją w kinach – koncertowy film zamienia s ...

Nowy wymiar koncertów

3 godziny temu

CGM
Chris Brown

Strzelanina przed domem Chrisa Browna w Los Angeles – sprawca za ...

Kolejny incydent w Los Angeles z udziałem gwiazd

4 godziny temu