Zawodnicy Barcelony zagrają El Clásico z Olivią Rodrigo na piersi

Podczas El Clásico zawodnicy Barcelony zagrają w koszulkach z logo „OR” – inicjałami Olivii Rodrigo. Design zastępuje standardowe oznaczenie sponsora Spotify i wpisuje się w serię specjalnych edycji przygotowywanych na najważniejsze mecze sezonu.

Wcześniej podobne projekty powstały przy współpracy z takimi artystami jak The Rolling Stones, Coldplay czy Rosalía.

El Clásico w wyjątkowej oprawie

Mecz Barcelony z Realem Madryt odbędzie się 10 maja na stadionie FC Barcelona. Spotkanie ma ogromne znaczenie dla układu tabeli ligi hiszpańskiej, a dodatkowa oprawa marketingowa jeszcze bardziej podgrzewa atmosferę rywalizacji.

Koszulka z Olivią Rodrigo pojawi się w jednym z najważniejszych meczów sezonu, co nadaje projektowi globalny rozgłos.

Olivia Rodrigo: „To coś wyjątkowego”

Olivia Rodrigo nie kryje ekscytacji współpracą z klubem. Artystka podkreśliła, że możliwość zobaczenia swojego logo na koszulce Barcelony podczas El Clásico jest dla niej czymś niezwykłym.

Jak zapowiedziała, z tej okazji zagra również specjalny koncert w Barcelona w ramach wydarzeń organizowanych przez Spotify.

Koncert i limitowane wydarzenie dla fanów

Występ Olivii Rodrigo odbędzie się 8 maja i będzie częścią serii „Billions Club Live”. Wydarzenie ma charakter zamknięty, a bilety trafią do fanów wybranych na podstawie ich aktywności w Spotify.

Artystka podkreśliła, że koncert będzie „bardzo wyjątkowy” i dedykowany jej najbardziej oddanym słuchaczom.

Olivia Rodrigo to give an exclusive concert at an iconic location in Barcelona as part of her collaboration with the football club and Spotify. Fans will receive invites based on their Spotify listening history. pic.twitter.com/oPeJ6q9YkF — Pop Crave (@PopCrave) May 1, 2026

Kolekcja i współpraca z Barceloną

Oprócz koszulki piłkarskiej powstała również limitowana kolekcja ubrań i akcesoriów sygnowanych przez FC Barcelona, Spotify i Olivię Rodrigo. Wśród produktów znalazły się m.in. bluzy, torby oraz kubki.

Projekt pokazuje, jak silnie muzyka i sport przenikają się w nowoczesnym marketingu.

Nowy album Olivii Rodrigo

Współpraca z Barceloną zbiega się z przygotowaniami do premiery trzeciego albumu Olivia Rodrigo, który ma ukazać się 12 czerwca 2026 roku. Artystka zapowiada bardziej eksperymentalne brzmienie oraz utwory o tematyce emocjonalnej i miłosnej.

Nowa era w jej karierze obejmuje także światowe trasy koncertowe oraz kolejne duże projekty muzyczne.

Muzyka i piłka nożna coraz bliżej

Współpraca Olivii Rodrigo z Barceloną to kolejny przykład trendu, w którym muzyka staje się integralną częścią wydarzeń sportowych. El Clásico w koszulce z logo artystki ma szansę stać się jednym z najbardziej komentowanych momentów sezonu.