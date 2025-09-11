Sobel miał poważny wypadek i czeka go operacja. „Pojawiły się problemy neurologiczne”

fot. mat. pras.

Sobel odwołuje koncerty po poważnym wypadku — raper w szpitalu. Co się stało?

Sobel doznał poważnego wypadku w domu — w wyniku upadku złamał bark oraz pojawiły się u niego problemy neurologiczne. Raper spędził noc i część dnia w szpitalu, po czym przeniósł się do prywatnej kliniki, by jak najszybciej poddać się operacji.

Które koncerty są odwołane?

Z powodu stanu zdrowia artysty muszą zostać przełożone zaplanowane występy w Gdańsku, Ostródzie i Kielcach. Sobel zaznaczył, że nie chce zawieść fanów i pracuje z organizatorami nad nowymi terminami.

Komunikat od Sobla

W mediach społecznościowych artysta napisał:

„Skarby, w nocy miałem poważny wypadek w domu. Złamałem bark i w wyniku upadku pojawiły się problemy neurologiczne… Spędziłem pół nocy i pół dnia w szpitalu, ale zdecydowałem się skorzystać z prywatnej kliniki aby jak najszybciej przejść operację…”

Dodał też, że koncerty nie zostały całkowicie anulowane, lecz przeniesione na późniejsze terminy, gdy będzie w stanie wrócić do zdrowia.