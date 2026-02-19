CGM

Snoop Dogg zachwycony polską „Pieroguszką”. Niezwykły gest reprezentacji Polski obiegł świat

Polska „Pieroguszka” podbija igrzyska

2026.02.19

Snoop Dogg zachwycony polską „Pieroguszką". Niezwykły gest reprezentacji Polski obiegł świat

Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 doszło do niecodziennego spotkania, które szybko stało się viralem w mediach społecznościowych. Polska reprezentacja w łyżwiarstwie figurowym wręczyła amerykańskiemu raperowi Snoop Dogg wyjątkowy prezent – maskotkę w kształcie pieroga, nazwaną pieszczotliwie „Pieroguszką”. Reakcja artysty była entuzjastyczna, a nietypowy upominek zrobił furorę w jego otoczeniu.

Snoop Dogg i pieróg – jak doszło do tego spotkania?

Wszystko rozpoczęło się podczas ceremonii otwarcia ZIO 2026, kiedy polska kadra zaprezentowała pluszową maskotkę inspirowaną tradycyjnym polskim przysmakiem. Pieróg, symbol rodzimej kuchni, w humorystycznej formie szybko zdobył popularność wśród kibiców i internautów.

Niespodziewanie maskotką zainteresował się sam Snoop Dogg, który podczas igrzysk pełni rolę specjalnego gościa, komentatora oraz nieformalnego ambasadora wydarzenia. Spotkanie z artystą miało miejsce w wieży transmisyjnej, gdzie polscy reprezentanci mieli okazję wręczyć mu „Pieroguszkę” osobiście.

 

Reakcja artysty: „Pieróg zrobił furorę”

Raper nie krył zadowolenia z otrzymanego prezentu. W krótkiej rozmowie z polską ekipą zdradził, że pluszowy pieróg wywołał ogromne zainteresowanie wśród jego znajomych. Co więcej, osoby z jego otoczenia, mające polskie korzenie, podkreślały, że również chciałyby otrzymać taką maskotkę.

Ten niepozorny gest stał się symbolem polskiej kreatywności i dystansu do siebie. Wizerunek „Pieroguszki” szybko obiegł internet, a zdjęcia z udziałem Snoop Dogg udostępniano tysiące razy.

Polska „Pieroguszka” podbija igrzyska

Prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego, Magdalena Tascher, przyznała, że nikt nie spodziewał się takiego rozgłosu. Polska reprezentacja nie tylko zaprezentowała oryginalną maskotkę, ale również jako pierwsza – i prawdopodobnie jedyna – miała okazję odwiedzić wieżę transmisyjną i spędzić chwilę z amerykańskim muzykiem.

Zaangażowanie Snoop Dogg w wydarzenia sportowe nie jest nowością. Artysta od lat pojawia się na najważniejszych imprezach sportowych, łącząc świat muzyki i sportu. Jego obecność na ZIO 2026 dodatkowo przyciąga uwagę młodszej publiczności oraz fanów popkultury.

