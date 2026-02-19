Snoop Dogg zachwycony polską „Pieroguszką”. Niezwykły gest reprezentacji Polski obiegł świat

Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 doszło do niecodziennego spotkania, które szybko stało się viralem w mediach społecznościowych. Polska reprezentacja w łyżwiarstwie figurowym wręczyła amerykańskiemu raperowi Snoop Dogg wyjątkowy prezent – maskotkę w kształcie pieroga, nazwaną pieszczotliwie „Pieroguszką”. Reakcja artysty była entuzjastyczna, a nietypowy upominek zrobił furorę w jego otoczeniu.

Snoop Dogg i pieróg – jak doszło do tego spotkania?

Wszystko rozpoczęło się podczas ceremonii otwarcia ZIO 2026, kiedy polska kadra zaprezentowała pluszową maskotkę inspirowaną tradycyjnym polskim przysmakiem. Pieróg, symbol rodzimej kuchni, w humorystycznej formie szybko zdobył popularność wśród kibiców i internautów.

Niespodziewanie maskotką zainteresował się sam Snoop Dogg, który podczas igrzysk pełni rolę specjalnego gościa, komentatora oraz nieformalnego ambasadora wydarzenia. Spotkanie z artystą miało miejsce w wieży transmisyjnej, gdzie polscy reprezentanci mieli okazję wręczyć mu „Pieroguszkę” osobiście.