CGM

Snoop Dogg wydaje dziecięcą piosenkę „Love Is Love” wspierającą społeczność LGBTQ+

Tekst piosenki promuje różnorodność rodzin

2025.10.20

opublikował:

fot. mat. pras.

Snoop Dogg wydał nową dziecięcą piosenkę zatytułowaną „Love Is Love”, mającą na celu wsparcie społeczności LGBTQ+. Utwór powstał po krytyce rapera za jego komentarze dotyczące reprezentacji lesbijek w filmie Disney’a i jest częścią jego animowanej serii dla dzieci Doggyland.

Piosenka „Love Is Love” powstała we współpracy z GLAAD

Singiel powstał we współpracy z byłym uczestnikiem programu The Voice, Jeremy Beloate, który wystąpił w najnowszym odcinku Doggyland jako szczeniak Zippy, podczas gdy Snoop użyczył głosu swojemu regularnemu bohaterowi Bow Wizzle.

Utwór został wydany wspólnie z organizacją GLAAD w ramach obchodów Spirit Day (16 października), corocznej inicjatywy przeciwko nękaniu młodzieży i rodzin LGBTQ+. Snoop w rozmowie z GLAAD podkreślił:

„To piękne, że dzieci mogą mieć rodziców w różnym składzie i być uczone, czym jest miłość. Niezależnie od tego, czy to dwóch ojców, czy dwie matki – miłość jest kluczem.”

Raper dodał, że piosenka ma edukować dzieci na temat rodzicielstwa i różnych sytuacji życiowych, z którymi mogą się spotkać:

„Ta muzyka jest pięknym mostem do budowania zrozumienia. Dzieci mają pytania, więc mamy nadzieję, że pomożemy im znaleźć odpowiedzi i zrozumieć, że miłość jest miłością.”

W refrenie piosenki dzieci śpiewają:

„Our parents are different / No two are the same / But the one thing that’s for certain is the love won’t change. / Families are special / They are so unique / Everybody’s got a purpose, more than what you see / We love you, parents / We love you so.”

Kontrowersje wokół komentarzy Snoop Doga

Piosenka ukazuje zmianę Snoop Doga po krytyce za jego komentarze o lesbijskiej scenie w filmie Disney’a Lightyear z 2022 roku. Raper przyznał w podcaście It’s Giving, że był zaskoczony pytaniami swoich wnuków o scenę z parą tej samej płci w filmie:

„Nie przyszedłem na to… po prostu chciałem obejrzeć film, a nagle zostałem wrzucony w sytuację, na którą nie miałem odpowiedzi.”

Scena z pocałunkiem, pierwotnie wycięta przez Disney’a, została ostatecznie przywrócona po interwencji animatorów Pixar, którzy krytykowali cenzurę „jawnej homoseksualnej affekcji” w swoich produkcjach.

