Snoop Dogg wspiera żonę w prowadzeniu klubu ze striptizem

fot. mat. pras.

The Players Club w Los Angeles zarządzany przez Shante Broadus

Snoop Dogg ujawnił, że aktywnie wspiera działalność swojej żony, Shante Broadus, która niedawno zakupiła klub ze striptizem w Los Angeles o nazwie The Players Club.

Podczas rozmowy w podcaście It’s Giving, Snoop wyjaśnił:

„Co robię? Mówię: ‘Co ty robisz?! Wspieram. Pojawiam się. Rzucam pieniądze w powietrze. Rozumiesz? Wspieram cię! Bo ona wspierała mnie, kiedy przechodziłem przez coś, co chciałem zrobić, coś zabawnego i świetnego’.”

Dodał również:

„Byłem w szoku, że kupiła klub ze striptizem. Ale powiedziałem – kochanie, będę cię wspierał.”

Snoop Dogg i nietypowe inwestycje biznesowe

Legenda West Coast nie jest nowicjuszem w nietypowych przedsięwzięciach. Niedawno zainwestował również w walijski klub piłkarski Swansea City.

Wideo ogłaszające zakup udziałów w klubie pokazało, jak Snoop podkreśla swoje zaangażowanie:

„Od wielu lat jestem związany z piłką nożną. Teraz jestem w momencie życia, kiedy chcę znaleźć drużynę, która pasuje do mnie. Swansea City – tak, baby! Nie jestem graczem, jestem właścicielem.”

Dodał, że inwestycja w klub to dla niego sposób na wsparcie „underdogów”, czyli zespołu i miasta o silnym charakterze klasy pracującej:

„Historia klubu i miasta naprawdę mnie poruszyła. Jestem dumny, że mogę być częścią Swansea City i zrobię wszystko, aby pomóc klubowi.”

Wsparcie rodziny i biznesu

Snoop Dogg pokazuje, że w życiu i w biznesie istotne jest wzajemne wsparcie: zarówno w projektach muzycznych, jak i nietypowych przedsięwzięciach jego żony.