Szukaj
CGM

Snoop Dogg wspiera żonę w prowadzeniu klubu ze striptizem

Shante Broadus niedawno kupiła klub ze striptizem w Los Angeles

2025.08.23

opublikował:

Snoop Dogg wspiera żonę w prowadzeniu klubu ze striptizem

fot. mat. pras.

The Players Club w Los Angeles zarządzany przez Shante Broadus

Snoop Dogg ujawnił, że aktywnie wspiera działalność swojej żony, Shante Broadus, która niedawno zakupiła klub ze striptizem w Los Angeles o nazwie The Players Club.

Podczas rozmowy w podcaście It’s Giving, Snoop wyjaśnił:

„Co robię? Mówię: ‘Co ty robisz?! Wspieram. Pojawiam się. Rzucam pieniądze w powietrze. Rozumiesz? Wspieram cię! Bo ona wspierała mnie, kiedy przechodziłem przez coś, co chciałem zrobić, coś zabawnego i świetnego’.”

Dodał również:

„Byłem w szoku, że kupiła klub ze striptizem. Ale powiedziałem – kochanie, będę cię wspierał.”

Snoop Dogg i nietypowe inwestycje biznesowe

Legenda West Coast nie jest nowicjuszem w nietypowych przedsięwzięciach. Niedawno zainwestował również w walijski klub piłkarski Swansea City.

Wideo ogłaszające zakup udziałów w klubie pokazało, jak Snoop podkreśla swoje zaangażowanie:

„Od wielu lat jestem związany z piłką nożną. Teraz jestem w momencie życia, kiedy chcę znaleźć drużynę, która pasuje do mnie. Swansea City – tak, baby! Nie jestem graczem, jestem właścicielem.”

Dodał, że inwestycja w klub to dla niego sposób na wsparcie „underdogów”, czyli zespołu i miasta o silnym charakterze klasy pracującej:

„Historia klubu i miasta naprawdę mnie poruszyła. Jestem dumny, że mogę być częścią Swansea City i zrobię wszystko, aby pomóc klubowi.”

Wsparcie rodziny i biznesu

Snoop Dogg pokazuje, że w życiu i w biznesie istotne jest wzajemne wsparcie: zarówno w projektach muzycznych, jak i nietypowych przedsięwzięciach jego żony.

 

Tagi


Popularne newsy

Tede bezlitosny dla Mesa: „Zanim znów się zeszmacisz, nie myśl o mnie tylko myśl o swoim synu”
NEWS

Tede bezlitosny dla Mesa: „Zanim znów się zeszmacisz, nie myśl o mnie tylko myśl o swoim synu”

Gwiazda „Stranger Things” została mamą w wieku 21 lat. Uczyniła Jona Bon Jovi’ego dziadkiem
NEWS

Gwiazda „Stranger Things” została mamą w wieku 21 lat. Uczyniła Jona Bon Jovi’ego dziadkiem

Nowa afera we Wrocławiu. Młody Dzban zdissował Zdechłego Osę
NEWS

Nowa afera we Wrocławiu. Młody Dzban zdissował Zdechłego Osę

Prokuratura bada okoliczności śmierci Stanisława Soyki
NEWS

Prokuratura bada okoliczności śmierci Stanisława Soyki

Stanisław Soyka nie żyje
NEWS

Stanisław Soyka nie żyje

Malik i Kazior „niczego nie pamiętają i odmawiają zeznań”
NEWS

Malik i Kazior „niczego nie pamiętają i odmawiają zeznań”

Lil Nas X trafił do szpitala po niepokojącym spacerze ulicami Los Angeles w kowbojkach i bieliźnie
NEWS

Lil Nas X trafił do szpitala po niepokojącym spacerze ulicami Los Angeles w kowbojkach i bieliźnie

Polecane

CGM
Do sieci trafiło nagranie z totalnie nagim Lil Nas X spacerującym po ulicach Los Angeles

Do sieci trafiło nagranie z totalnie nagim Lil Nas X spacerującym po u ...

Raper został aresztowany i hospitalizowany

3 minuty temu

CGM
Viki Gabor chwali się pierwszymi tatuażami po 18. urodzinach

Viki Gabor chwali się pierwszymi tatuażami po 18. urodzinach

Odważne wzory i kilka dziar naraz

13 minut temu

CGM
Rodzina Stanisława Soyki zabrała głos

Rodzina Stanisława Soyki zabrała głos

Wzruszające podziękowania dla fanów

18 minut temu

CGM
JAY-Z i Dame Dash: Bez szans do dawnej przyjaźni

JAY-Z i Dame Dash: Bez szans do dawnej przyjaźni

Memphis Bleek o zerwaniu więzi między Hovą a Dashem

21 minut temu

CGM
Oszustwo na Bedoesa – raper ostrzega fanów przed nowym scamem

Oszustwo na Bedoesa – raper ostrzega fanów przed nowym scamem

Bedoes reaguje i ostrzega swoich fanów

43 minuty temu

CGM
Richard Ashcroft o Liamie Gallagherze: „„Każdego wieczoru można świętować, ale on był bardzo zdyscyplinowany na scenie”

Richard Ashcroft o Liamie Gallagherze: „„Każdego wieczoru można święto ...

Ashcroft otwierał koncerty Oasis

6 godzin temu