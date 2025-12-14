CGM

Snoop Dogg honorowym trenerem olimpijskim Team USA na Zimowe Igrzyska 2026

„Jestem tu, żeby wspierać i motywować”

2025.12.14

Snoop Dogg honorowym trenerem olimpijskim Team USA na Zimowe Igrzyska 2026

Snoop Dogg ponownie zaskakuje świat. Legendarny raper został ogłoszony pierwszym w historii honorowym trenerem olimpijskim Team USA przed Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi i Paraolimpijskimi Mediolan–Cortina 2026. Decyzja Amerykańskiego Komitetu Olimpijskiego spotkała się z ogromnym zainteresowaniem zarówno fanów sportu, jak i muzyki.

Historyczna rola Snoopa Dogga w Team USA

Oficjalne ogłoszenie współpracy nastąpiło ze strony United States Olympic & Paralympic Committee (USOPC). Snoop Dogg, a właściwie Calvin Broadus Jr., będzie pełnił funkcję honorowego, wolontariackiego trenera, którego zadaniem jest wspieranie, motywowanie i promowanie amerykańskich sportowców.

To pierwszy taki przypadek w historii Team USA, co tylko podkreśla kulturowe znaczenie tej nominacji.

„Jestem tu, żeby wspierać i motywować”

W oficjalnym oświadczeniu Snoop Dogg podkreślił, że nie zamierza udawać trenera technicznego, lecz chce być źródłem pozytywnej energii i inspiracji.

Jak zaznaczył, to sportowcy są prawdziwymi gwiazdami igrzysk, a on sam chce jedynie „podkręcić motywację” i dzielić się życiowym doświadczeniem z linii bocznej. Według rapera Team USA uosabia talent, serce i determinację, czyli wartości bliskie także jego własnej drodze zawodowej.

Wsparcie dla sportowców Teamu USA

Jednym z kluczowych elementów współpracy jest promocja Team USA Fund – inicjatywy, która zapewnia sportowcom bezpośrednie wsparcie finansowe, logistyczne i rozwojowe. Fundusz pomaga zawodnikom przygotować się do rywalizacji na najwyższym światowym poziomie, często poza medialnym blaskiem.

Snoop Dogg ma pomóc w budowaniu świadomości tego projektu i zachęcać kibiców do jego wspierania.

Kolekcja Coach Snoop × Team USA

Równolegle ogłoszono współpracę Snoopa Dogga z marką Fanatics. Już w tym miesiącu na rynek trafi limitowana kolekcja Coach Snoop × Team USA, obejmująca oficjalne produkty związane z igrzyskami. Część dochodów ze sprzedaży kolekcji zostanie przeznaczona na wsparcie sportowców Team USA, co dodatkowo wzmacnia społeczny wymiar projektu.

Entuzjazm Amerykańskiego Komitetu Olimpijskiego

Szefowa USOPC, Sarah Hirshland, podkreśliła, że od pierwszego spotkania Snoopa z amerykańskimi sportowcami było widać wyjątkową chemię. Wzajemny szacunek, autentyczna ciekawość i poczucie humoru sprawiły, że raper idealnie wpisał się w ideę „Team Behind the Team”.

Zdaniem Hirshland jego entuzjazm wobec ruchu olimpijskiego i paraolimpijskiego jest „zaraźliwy”.

Snoop Dogg także w olimpijskiej telewizji

Warto dodać, że już wcześniej, we wrześniu, Snoop Dogg potwierdził swój udział w telewizyjnej ekipie NBCUniversal, która będzie relacjonować Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Oznacza to, że artysta będzie obecny zarówno za kulisami, jak i na ekranach milionów widzów na całym świecie.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan–Cortina 2026

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 odbędą się w dniach 6–22 lutego 2026 roku w północnych Włoszech, głównie w regionach Lombardii oraz północno-wschodniej części kraju. Równolegle rozegrane zostaną Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie.

Udział Snoopa Dogga w tej imprezie już teraz zapowiada się jako jeden z najbardziej nietypowych i medialnych elementów całego wydarzenia.

