Smolasty we współnym numerze z żona Friza. „Z influencerek, które śpiewają, Wersow jest najlepsza”

Premiera singla „Przy Tobie”

2026.02.20

Smolasty i Wersow byli gośćmi Maćka Jędrucha na antenie RMF FM tuż po premierze wspólnego singla „Przy Tobie”. Artyści opowiedzieli o kulisach współpracy i swoich planach muzycznych, wywołując natychmiastowe zainteresowanie słuchaczy oraz mediów.

Kulisy współpracy

Duet nie powstał spontanicznie – Smolasty i Wersow planowali wspólny projekt już wcześniej, ale dopiero teraz udało się dopasować terminy i plany wydawnicze. Inicjatywa wyszła od Wersow, a pierwsze rozmowy o nagraniu utworu odbyły się w hotelu, co szybko stało się źródłem plotek na temat ich relacji.

Influencerki w muzyce

Podczas wywiadu pojawił się temat influencerek w branży muzycznej. Smolasty przyznał, że choć otrzymywał wiele propozycji współpracy, nie każda była dla niego odpowiednia. Wprost wskazał Wersow jako najlepszą spośród śpiewających influencerek.

  • „Tak, upraszczając, z influencerek, które śpiewają, Wersow jest najlepsza” – powiedział na antenie RMF FM.

Eurowizja – nie dla nich

Oboje jasno zadeklarowali, że nie planują udziału w Eurowizji, którą postrzegają jako przestrzeń dla artystów mniej mainstreamowych i bardziej alternatywnych. Wersow dodała jednak, że śledzi preselekcje i ma swoją faworytkę:

  • „Bardzo podoba mi się Alicja Szemplińska. Uważam, że jest genialna i bardzo jej kibicuję”.

Wątki prywatne

W rozmowie nie zabrakło również osobistych informacji – Wersow potwierdziła, że spodziewa się narodzin syna. Choć płeć dziecka jest znana, wybór imienia wciąż pozostaje otwarty i tym razem jest znacznie trudniejszy niż przy pierwszym dziecku.

Premiera płyty Wersow

Singiel „Przy Tobie” trafi na nową płytę Wersow zatytułowaną „Matka Idolka”. Premiera albumu zaplanowana jest na 27 lutego 2026 roku.

