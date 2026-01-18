CGM

Smolasty pyta fanów czy chcieliby żeby nagrał numer z Klaudią Jóżwiak, która zastąpiła Dodę podczas sylwestrowego występu

Reakcja fanów jest niemal jednogłośna

Smolasty ponownie znalazł się w centrum medialnej burzy. Po głośnym sylwestrowym występie w Polsacie raper zapytał fanów, czy chcieliby usłyszeć jego wspólny numer z Klaudią Jóźwiak, wokalistką IMI, która zastąpiła Dodę podczas wykonania hitu „Nim zajdzie słońce”.

Wszystko wskazuje na to, że współpraca Smolastego z wytwórnią IMI może wejść w nowy etap.

Sylwester 2025/2026: występ Smolastego bez Dody wywołał skandal

Kontrowersje wybuchły podczas sylwestrowego koncertu Polsatu, gdzie Smolasty wykonał przebój „Nim zajdzie słońce” bez udziału Dody. Zamiast niej na scenie pojawiła się Klaudia Jóźwiak, prywatnie była partnerka rapera i artystka związana z IMI.

Doda w tym samym czasie występowała na koncercie TVP i – jak sama przyznała – o całej sytuacji dowiedziała się dopiero po fakcie. Jej reakcja była natychmiastowa i bardzo emocjonalna.

„Nim zajdzie słońce” – hit, który podzielił artystów

Utwór wydany w 2023 roku stał się jednym z największych hitów w karierze obu artystów. Piosenka:

  • przekroczyła 126 milionów wyświetleń na YouTube,

  • na stałe trafiła do rotacji radiowych,

  • była symbolem udanej współpracy Smolastego i Dody.

Do tej pory, jeśli artyści nie występowali razem, unikali ingerowania w partie drugiej osoby. Sylwestrowe wykonanie złamało tę niepisaną zasadę.

Doda nie gryzła się w język: „To nie jest śmieszne”

W nagraniu opublikowanym na TikToku Doda jasno dała do zrozumienia, że cała sytuacja była dla niej bolesna i nieprofesjonalna.

– Dla was to może jest śmieszne: „Doda z Temu”, ale dla mnie to nie jest śmieszne. Włożyłam w ten utwór całe serce, miesiące pracy i promocji – powiedziała.

Artystka podkreśliła, że z szacunku do współtwórcy nigdy nie wykonałaby jego zwrotki z udziałem „sobowtóra”.

„To jest tchórzostwo” – Doda o braku kontaktu ze Smolastym

W rozmowie z Karoliną Motylewską dla Jastrząb Post Doda ujawniła, że Smolasty nie przeprosił jej ani nie próbował wyjaśnić sytuacji.

– Co on miałby mi powiedzieć? Jedynie to, że mógł zadzwonić i normalnie porozmawiać. Gdyby mnie poprosił, pewnie bym się zgodziła – przyznała.

Doda dodała również, że przez lata przymykała oko na różne problemy we współpracy, w tym sytuację, gdy Smolasty nie pojawił się na planie ich pierwszego teledysku.

Czy duet Smolasty – Doda jeszcze wróci?

Zapytana wprost, czy jest szansa na wspólny występ w przyszłości, Doda odpowiedziała:

– Nie. Ale pewnie tak… bo jak zacznie mnie przepraszać, to się pewnie złamię – powiedziała z uśmiechem.

Smolasty pyta fanów o numer z Klaudią Jóźwiak

Tymczasem Smolasty zamiast komentować konflikt, zwrócił się bezpośrednio do fanów na Instagramie, pytając, czy chcieliby usłyszeć jego wspólny numer z Klaudią Jóźwiak.

Reakcja była niemal jednogłośna – fani są na tak. Wszystko wskazuje na to, że duet Smolasty x Klaudia Jóźwiak może wkrótce zaprezentować autorski materiał, a współpraca z IMI nabierze rozpędu.

 

