Smolasty po raz pierwszy odpowiada na zarzuty Dody na temat sylwestrowego występu z IMI

Kulisy współpracy Smolastego z IMI i komentarz do słów Dody

2026.01.23

Smolasty po raz pierwszy odpowiada na zarzuty Dody na temat sylwestrowego występu z IMI

Smolasty i IMI ponownie znaleźli się w centrum zainteresowania fanów i mediów. Na antenie RMF FM odbyła się premiera ich wspólnego utworu, a tuż po niej słuchacze mogli usłyszeć rozmowę z artystami, którą poprowadziła Ola Filipek. Duet opowiedział nie tylko o nowej piosence, ale także odniósł się do głośnych komentarzy Dody.

Premiera w RMF FM i rozmowa na gorąco

Tuż po radiowej premierze Smolasty i IMI pojawili się na antenie, gdzie zdradzili kulisy swojej współpracy. Artyści podkreślili, że ich nowy singiel to efekt naturalnej bliskości, długich rozmów i wspólnego tworzenia, które zaczęło się zupełnie spontanicznie.

Smolasty odpowiada na zarzuty Dody

W trakcie rozmowy Smolasty odniósł się do słów Dody, które pojawiły się po sylwestrowym koncercie. Artysta zaznaczył, że wszystkie utwory, które pochodzą z jego wydawnictw, są jego autorstwa. Jak wyjaśnił, jego proces twórczy polega na napisaniu numeru i pozostawieniu przestrzeni na zwrotkę dla zaproszonego gościa, który dopisuje i dogrywa swoją partię.

„Nim zajdzie słońce” zawsze w duecie

Smolasty podkreślił, że utwór „Nim zajdzie słońce”, nagrany wspólnie z Dodą, jest duetem i nie wyobraża sobie wykonywać go bez kobiety u boku. Z tego powodu podczas koncertu sylwestrowego zaprosił do wspólnego występu IMI, co – jego zdaniem – było naturalnym i właściwym ruchem artystycznym.

Afera sylwestrowa początkiem nowego duetu

Jak się okazuje, głośna afera sylwestrowa paradoksalnie zbliżyła Smolastego i IMI. To właśnie wtedy ich relacja zaczęła się intensywniej rozwijać, a efektem tej bliskości jest wspólny singiel „Póki mam Ciebie”. Artyści zdradzili, że to dopiero pierwszy numer z „szuflady” pełnej wspólnie napisanych tekstów.

Co dalej ze Smolastym i IMI? I co na to Doda?

Choć relacja między Smolastym a IMI ewidentnie się pogłębia, oboje podkreślają, że nie nazywają się parą. Na razie skupiają się na muzyce i wspólnych projektach, które – jak zapowiadają – mogą pojawić się już wkrótce.

Pozostaje pytanie, jak na dalszy rozwój tej współpracy zareaguje Doda i czy zdecyduje się jeszcze odnieść do całej sytuacji. Jedno jest pewne – temat Smolasty x IMI jeszcze długo będzie rozgrzewał fanów.

