CGM

Smolasty i IMI łączą siły. Do sieci trafił teledysk do „Póki mam Ciebie”

Za brzmienie „Póki mam Ciebie” odpowiada Jonatan

2026.01.23

opublikował:

Smolasty i IMI łączą siły. Do sieci trafił teledysk do „Póki mam Ciebie”

Na polskiej scenie muzycznej pojawił się duet, który od pierwszych dźwięków przyciąga uwagę. Smolasty zaprosił do współpracy wokalistkę IMI, a efektem ich spotkania jest singiel „Póki mam Ciebie”, który zadebiutował 23 stycznia 2026 roku. Fani nie kryją, że na ten numer czekali już od kilku tygodni.

Nowe brzmienie, nowe emocje

Smolasty od lat kojarzony jest z romantycznym klimatem i melodyjnymi refrenami, jednak tym razem postawił na świeżą energię. IMI wnosi do utworu emocjonalny, delikatny wokal, który świetnie uzupełnia styl artysty. Ich głosy naturalnie się przenikają, tworząc spójną i bardzo osobistą historię.

„Póki mam Ciebie” – piosenka o bliskości

Nowy singiel opowiada o miłości, która daje poczucie bezpieczeństwa i sensu – niezależnie od okoliczności. To utwór o oddaniu, zaufaniu i byciu razem mimo wszystko. Nowoczesna produkcja łączy się tu z ciepłą melodią, dzięki czemu piosenka idealnie sprawdzi się zarówno na playlistach, jak i w bardziej intymnych momentach.

Jonatan z produkcją utworu

Za brzmienie „Póki mam Ciebie” odpowiada Jonatan, co słychać już od pierwszych sekund. Produkcja jest dopracowana, ale nie przytłacza – pozwala wybrzmieć emocjom i wokalom. To jeden z tych numerów, które zostają w głowie na dłużej, bez potrzeby efektownych trików.

Czy to początek dłuższej współpracy?

Po wcześniejszych głośnych projektach Smolasty ponownie pokazuje, że potrafi zaskakiwać doborem współpracowników. Duet z IMI może okazać się jednym z ciekawszych połączeń tego roku, a „Póki mam Ciebie” ma wszystko, by stać się jednym z najczęściej odtwarzanych utworów początku 2026.

Tagi


Popularne newsy

Grande Connection zdemaskowany? Szokujące nagranie trafiło do sieci
NEWS

Grande Connection zdemaskowany? Szokujące nagranie trafiło do sieci

Grande Connection nie usunął filmu o Bonusie. YouTuber wyjaśnia sytuację
NEWS

Grande Connection nie usunął filmu o Bonusie. YouTuber wyjaśnia sytuację

Ten Typ Mes dissuje Tedego: „Nie masz hitu z Podsiadło, nie masz czym błysnąć. Dla ludzi jesteś „Drin za drinem” jak się spiją, to wszystko”
NEWS

Ten Typ Mes dissuje Tedego: „Nie masz hitu z Podsiadło, nie masz czym błysnąć. Dla ludzi jesteś „Drin za drinem” jak się spiją, to wszystko”

Nagranie z „niestosownego” tańca Victorii i Brooklyna Beckhama istnieje. „Zachowanie bardziej odpowiednie dla pary niż dla matki i syna”
NEWS

Nagranie z „niestosownego” tańca Victorii i Brooklyna Beckhama istnieje. „Zachowanie bardziej odpowiednie dla pary niż dla matki i syna”

Bonus RPK komentuje film z Grande Connection: „Debil wpuścił detektywa do domu, bo myślał że to policja”
NEWS

Bonus RPK komentuje film z Grande Connection: „Debil wpuścił detektywa do domu, bo myślał że to policja”

Grande Connection zapowiada sto dissów i wydaje oświadczenie: „Dajmy patusom się chwilę popodniecać”
NEWS

Grande Connection zapowiada sto dissów i wydaje oświadczenie: „Dajmy patusom się chwilę popodniecać”

Wylicytuj dzień z Bambi i Okim w zamkniętej Energylandii. Wyjątkowa aukcja WOŚP
NEWS

Wylicytuj dzień z Bambi i Okim w zamkniętej Energylandii. Wyjątkowa aukcja WOŚP

Polecane

CGM
„Koniec świata” – Kara nagrała numer z Rahimem i Fokusem

„Koniec świata” – Kara nagrała numer z Rahimem i Fokusem

Kara w gronie najmocniejszych nazwisk sceny

1 godzinę temu

CGM
„Przez lata używałam swojego ciała jak narzędzia”. Margaret złapała kontakt z bazą i zapowiada nowy projekt

„Przez lata używałam swojego ciała jak narzędzia”. Margare ...

Wokalista powraca z nowym projektem BODY/VOICE/MIND

1 godzinę temu

CGM
Pezet wraca do 2016 roku i publikuje zdjęcie z Dawidem Podsiadło

Pezet wraca do 2016 roku i publikuje zdjęcie z Dawidem Podsiadło

Pezet i jego nostalgiczny powrót do przeszłości

5 godzin temu

CGM
Harry Styles prezentuje nowy singiel „Aperture”

Harry Styles prezentuje nowy singiel „Aperture”

„Aperture” zapowiada nowy muzyczny kierunek

5 godzin temu

CGM
Słowo po słowie czyli, co Mes zarzuca Tedemu w „Posprzątaj po swoim psie”. „Miałem wroga w Poznaniu, to umiałem go zabić. Miałeś wroga w Poznaniu, to cię kur*a zmiótł”

Słowo po słowie czyli, co Mes zarzuca Tedemu w „Posprzątaj po sw ...

O północy Mes wypuścił dwa nowe dissy na Jacka

5 godzin temu

CGM
Phil Collins ujawnia szczegóły swoich problemów zdrowotnych: „„To były trudne, interesujące i frustrujące lata”

Phil Collins ujawnia szczegóły swoich problemów zdrowotnych: „„To były ...

Walka z nałogiem i powrót do zdrowia

5 godzin temu