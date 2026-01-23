Smolasty i IMI łączą siły. Do sieci trafił teledysk do „Póki mam Ciebie”

Na polskiej scenie muzycznej pojawił się duet, który od pierwszych dźwięków przyciąga uwagę. Smolasty zaprosił do współpracy wokalistkę IMI, a efektem ich spotkania jest singiel „Póki mam Ciebie”, który zadebiutował 23 stycznia 2026 roku. Fani nie kryją, że na ten numer czekali już od kilku tygodni.

Nowe brzmienie, nowe emocje

Smolasty od lat kojarzony jest z romantycznym klimatem i melodyjnymi refrenami, jednak tym razem postawił na świeżą energię. IMI wnosi do utworu emocjonalny, delikatny wokal, który świetnie uzupełnia styl artysty. Ich głosy naturalnie się przenikają, tworząc spójną i bardzo osobistą historię.

„Póki mam Ciebie” – piosenka o bliskości

Nowy singiel opowiada o miłości, która daje poczucie bezpieczeństwa i sensu – niezależnie od okoliczności. To utwór o oddaniu, zaufaniu i byciu razem mimo wszystko. Nowoczesna produkcja łączy się tu z ciepłą melodią, dzięki czemu piosenka idealnie sprawdzi się zarówno na playlistach, jak i w bardziej intymnych momentach.

Jonatan z produkcją utworu

Za brzmienie „Póki mam Ciebie” odpowiada Jonatan, co słychać już od pierwszych sekund. Produkcja jest dopracowana, ale nie przytłacza – pozwala wybrzmieć emocjom i wokalom. To jeden z tych numerów, które zostają w głowie na dłużej, bez potrzeby efektownych trików.

Czy to początek dłuższej współpracy?

Po wcześniejszych głośnych projektach Smolasty ponownie pokazuje, że potrafi zaskakiwać doborem współpracowników. Duet z IMI może okazać się jednym z ciekawszych połączeń tego roku, a „Póki mam Ciebie” ma wszystko, by stać się jednym z najczęściej odtwarzanych utworów początku 2026.