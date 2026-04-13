OKI nagrał kolejny diss na Kinny’ego Zimmera. A konkretnie nie diss, tylko „reklamację beefu”

W chwili gdy czekamy na odpowiedź Kinny’ego Zimmera na diss OKIEGO, nowy numer w beefie wrzuca OKI.
Przypomnijmy, OKI wydał w piątkę EPKĘ na której zaczepił Kinny’ego Zimmera. W numerze „shoota!!!” Raper nawinął:
„Jeśli już tak bardzo chcesz, mogę Ci dać Oskara. Za rolę Ha[rcerza], którą Ci napisał Bia[łas] Tylko przygotuj przemowę, żeby w niej nie kłamać. Tak jak oni, gdy niby nie chcieli mnie wydać” – nawija OKI.
Na odpowiedź Zimmera nie musieliśmy czekać zbyt długo. Dwie godziny po publikacji OKIEGO do siec trafił numer „Darek”.
„Zza oceanu jak Franek, ej…
Miał być Drake, ale przyjechał Darek, ej…
Może i prawdziwy masz diament.
Ale powiedz, skąd chain?
Wiem, że nie jest z Shein” – rapował w nim Kinny.
Ale to nie wystarczyło zawodnikowi SBM-u i do „Darka” dorzucił kolejny kawałek zatytułowany 24/7.
W nowym kawałku Kinny Zimmer intensywnie atakował Okiego i podważał jego autentyczność. Atak dotyczył m.in. relacji i wpływu ludzi z otoczenia Okiego — według Kinnego:
Quebonafide mógł napisać mu freestyle,
Sobel miał duży udział przy dwóch projektach Okiego.
„Twoje dwie płyty robione przez Sobla — na tej też wbijał adliby za Ciebie
Ty nigdy nie byłaś self-made’em, Oskar, zespół planuje te ruchy za Ciebie
Quebo napisał Ci freestyle i dobra, to jest prawdziwy „PRODUKT47”
Czemu przejmujesz się Kinnym Zimmerem w dniu, kiedy puszczasz numer z mgk?” – rapuje Zimmer.
Ataki na wizerunek i trendy
Kinny Zimmer w „24/7” nie ograniczał się tylko do kwestii twórczości. Zarzucał Okiemu, że ignorował osoby, które miały znaczenie dla jego stylu (np. Adę Nowakowską, która miała zaprojektować jego charakterystyczną fryzurę), oraz sugeruje, że podpinanie się pod aktualne trendy i viralowe postacie jest częściej działaniem marketingowym niż artystycznym.
„Jeża wymyśliła Ada Nowakowska, ale zapomniałeś wszystkim powiedzieć”
„Jak tylko zobaczysz szansę na viral, to się pojawiasz i pukasz do DM-ów
Jak jest hype, to się zjawiasz, jak hejt — szybko znikasz
Ludziе to dla Ciebie słupki w statystykach
Już nie chcеsz od Kordena feata?
Ty jesteś Excel, ja jestem XL (XL)”
Atakowanie byłej dziewczyny było wedłu Zimmera żenujące
Kinny Zimmer odniósł się także, do tego, że Bambi zdissowała w swoim numerze byłą dziewczynę Okiego. Przypomnijmy, że w „Red Bull 64 Bars” Michalina nawinęła:
„Co tam, Sarka? U mnie OKI
Nic nie mówię, sama prosisz
Jak masz problem, to zadzwonisz (A, nie masz numeru?)”
Kinny komentował te słowa w „24/7”:
„Nigdy Cię nie zdradzę, wszystko Ci wybaczę”
Czy już tego kiedyś nie mówiłeś Sarze?
To, że ją dissowaliście, to jest mega słabe
Jak wam miała odpowiedzieć, jak to nie jest raper?”
Na słowa OKI odpowiedział numerem bez tytułu.
W nowym numerze Oki odbijał argumenty Kinny’ego Zimmera z wcześniejszego dissu. Szczególnie podkreślał, że nie zgadza się na mieszanie jego partnerki w konflikt. Wersy takie jak „Za wplątywanie Bambi powinieneś dostać listwę” pokazywały, że temat prywatny stał się centralnym punktem beefu.
„Jak już tak nudzisz się, kasztanie, to ten rap sobie odpuść
Dużo bardziej pasujesz do tych disco polo chłopców
Szczerze? Wstyd mi Ciebie mieć jako jednego z oppsów
Zresztą oppsów, kurwa, jakich oppsów?
Bujasz się z oppsami Żaby, pytasz się, czy Ci zrobi „XL”
Quebo też mi wysłał screena, lecz on zrobił „XD”
Za wplątywanie bambi powinieneś dostać listwę, wiesz?„
„Dosłownie to freestyluję, Ty musisz komuś to zlecić
Naprawdę przegiąłeś pałę i nie chodzi tu o rap
Pojechałem Ci to z głowy, to chyba prawdziwy rap, co?
Mimo, że Oki nie zostawił na Zimmerze suchej nitki, dziś do sieci trafił kolejny diss na przedstawiciela SBM-u. I choć Oki twierdzi, że to nie diss tylko reklamacja beefu, to nie da się ukryć, że zawodnik 2020 jeszcze dosadniej wyjaśnia w nim Zimmera.
„Powiedzmy sobie jasno: Kinia, to nie jest normalne
Jak dzwonisz do innej panny w nocy, kiedy sam masz pannę
Coś ci zdradzę – ona, gdzie popadnie, gada, że ją zdradzasz
Do influencerek, z którymi pierwszy raz w życiu rozmawia
Ty ogarnij swój bałagan, a nie sprzątasz u mnie Dyson
Twój piеrwszy diss to stand-up, się nie chciało mi wstać, łajzo
Chciałeś se mną przеjechać, jedna gwiazdka w Tripadvisor” – słyszmy w pierwszej cześci numeru.
„Pozdrowienia dla mych ludzi od zarabiania szmalu
Bo mam ziomka od bookingu i w wydawnictwie paru
Ale nigdy, kurwo, nikt mi nie pomagał w rapowaniu
Nie wiedziałem, że będę musiał rozbrajać taką plotę
Pani Ada Nowakowska zaprosiła mnie na fotel
„Oskar, jest jakaś fryzura, na którą miałbyś ochotę?”
Zawsze chciałem mieć kolce jak Darth Maul z Gwiezdnych Wojen
To był pierwszy duży klip, mój pierwszy duży plan
Sama to powiedziała, że nie dała business card
I tak ją spropsowałem na wywiadzie w Daily Grind
Ale co ona wymyśliła? Danzela z „Pump It Up”?
Ej, dałem Tobie znać, miałeś osiem miesięcy
Ja miałem dwie godziny, wrzuciłem odpowiedź w reelsy
Jadę z Tobą dla kultury, nie chcę z tego pieniędzy
Ty promujesz na tym toury, burny co za debil
Darek, otwórz im, bo przyszli mu napisać wersy
Parę propsów i się odkleiłeś jako pierwszy
Co Ty sam zrobiłeś? Kurwa mać, ze trzy piosenki?
Nie znam żadnej prócz tej ze mną, no i „Rozmazanej kreski”
Dałem wers o ex, mówisz: dissuje, choć nie jest raperem
Wiesz co jest? Robię to samo, wyjaśniając Ciebie
SOS, SMS piszesz do SBM
Ej, XS, Excel zmienia wyników tabelę
Masz kreta na pokładzie i niestety wiem już wszystko
Bo mieliście „Darka” gotowego, zanim „shoota!!!” wyszło
Siedzisz ze mną w pokoju, ale słychać u nas wszystko
Ty szukasz ze mną pokoju, ja Ci wbijam chuj w nazwisko
Zimmer, chciałeś być Lamar? Bo wyszedł lamer” – nawija dalej OKI.