OKI nagrał kolejny diss na Kinny’ego Zimmera. A konkretnie nie diss, tylko „reklamację beefu”

W chwili gdy czekamy na odpowiedź Kinny’ego Zimmera na diss OKIEGO, nowy numer w beefie wrzuca OKI.

Przypomnijmy, OKI wydał w piątkę EPKĘ na której zaczepił Kinny’ego Zimmera. W numerze „shoota!!!” Raper nawinął:

„Jeśli już tak bardzo chcesz, mogę Ci dać Oskara. Za rolę Ha[rcerza], którą Ci napisał Bia[łas] Tylko przygotuj przemowę, żeby w niej nie kłamać. Tak jak oni, gdy niby nie chcieli mnie wydać” – nawija OKI.

Na odpowiedź Zimmera nie musieliśmy czekać zbyt długo. Dwie godziny po publikacji OKIEGO do siec trafił numer „Darek”.

„Zza oceanu jak Franek, ej…

Miał być Drake, ale przyjechał Darek, ej…

Może i prawdziwy masz diament.

Ale powiedz, skąd chain?

Wiem, że nie jest z Shein” – rapował w nim Kinny.

Ale to nie wystarczyło zawodnikowi SBM-u i do „Darka” dorzucił kolejny kawałek zatytułowany 24/7.

W nowym kawałku Kinny Zimmer intensywnie atakował Okiego i podważał jego autentyczność. Atak dotyczył m.in. relacji i wpływu ludzi z otoczenia Okiego — według Kinnego:

Quebonafide mógł napisać mu freestyle,

Sobel miał duży udział przy dwóch projektach Okiego. „Twoje dwie płyty robione przez Sobla — na tej też wbijał adliby za Ciebie

Ty nigdy nie byłaś self-made’em, Oskar, zespół planuje te ruchy za Ciebie

Quebo napisał Ci freestyle i dobra, to jest prawdziwy „PRODUKT47”

Czemu przejmujesz się Kinnym Zimmerem w dniu, kiedy puszczasz numer z mgk?” – rapuje Zimmer.

Ataki na wizerunek i trendy

Kinny Zimmer w „24/7” nie ograniczał się tylko do kwestii twórczości. Zarzucał Okiemu, że ignorował osoby, które miały znaczenie dla jego stylu (np. Adę Nowakowską, która miała zaprojektować jego charakterystyczną fryzurę), oraz sugeruje, że podpinanie się pod aktualne trendy i viralowe postacie jest częściej działaniem marketingowym niż artystycznym.

„Jeża wymyśliła Ada Nowakowska, ale zapomniałeś wszystkim powiedzieć” „Jak tylko zobaczysz szansę na viral, to się pojawiasz i pukasz do DM-ów

Jak jest hype, to się zjawiasz, jak hejt — szybko znikasz

Ludziе to dla Ciebie słupki w statystykach

Już nie chcеsz od Kordena feata?

Ty jesteś Excel, ja jestem XL (XL)”

Atakowanie byłej dziewczyny było wedłu Zimmera żenujące

Kinny Zimmer odniósł się także, do tego, że Bambi zdissowała w swoim numerze byłą dziewczynę Okiego. Przypomnijmy, że w „Red Bull 64 Bars” Michalina nawinęła:

„Co tam, Sarka? U mnie OKI

Nic nie mówię, sama prosisz

Jak masz problem, to zadzwonisz (A, nie masz numeru?)” Kinny komentował te słowa w „24/7”: „Nigdy Cię nie zdradzę, wszystko Ci wybaczę”

Czy już tego kiedyś nie mówiłeś Sarze?

To, że ją dissowaliście, to jest mega słabe

Jak wam miała odpowiedzieć, jak to nie jest raper?”

Na słowa OKI odpowiedział numerem bez tytułu.

W nowym numerze Oki odbijał argumenty Kinny’ego Zimmera z wcześniejszego dissu. Szczególnie podkreślał, że nie zgadza się na mieszanie jego partnerki w konflikt. Wersy takie jak „Za wplątywanie Bambi powinieneś dostać listwę” pokazywały, że temat prywatny stał się centralnym punktem beefu.

„Jak już tak nudzisz się, kasztanie, to ten rap sobie odpuść

Dużo bardziej pasujesz do tych disco polo chłopców

Szczerze? Wstyd mi Ciebie mieć jako jednego z oppsów

Zresztą oppsów, kurwa, jakich oppsów?

Bujasz się z oppsami Żaby, pytasz się, czy Ci zrobi „XL”

Quebo też mi wysłał screena, lecz on zrobił „XD”

Za wplątywanie bambi powinieneś dostać listwę, wiesz?„ „Dosłownie to freestyluję, Ty musisz komuś to zlecić

Naprawdę przegiąłeś pałę i nie chodzi tu o rap

Pojechałem Ci to z głowy, to chyba prawdziwy rap, co?

Mimo, że Oki nie zostawił na Zimmerze suchej nitki, dziś do sieci trafił kolejny diss na przedstawiciela SBM-u. I choć Oki twierdzi, że to nie diss tylko reklamacja beefu, to nie da się ukryć, że zawodnik 2020 jeszcze dosadniej wyjaśnia w nim Zimmera.