CGM

Słynny piłkarz komentuje incydent z Chappell Roan. „To było nieporozumienie"

„Zareagowałem jak każdy ojciec”

2026.04.14

opublikował:

fot. mat. pras.

Jorginho odniósł się do głośnej sytuacji, w której jego córka została rzekomo potraktowana w nieodpowiedni sposób przez ochroniarza w hotelu w São Paulo. Piłkarz określił całe zdarzenie jako „nieporozumienie” i wyjaśnił, że jego wcześniejsza reakcja była emocjonalna.

„Zareagowałem jak każdy ojciec” – Jorginho o pierwszym oświadczeniu

Zawodnik przyznał, że jego pierwsza publikacja w mediach społecznościowych powstała pod wpływem emocji:

„Zareagowałem jak każdy ojciec” – powiedział Jorginho.

Dodał również, że jego priorytetem zawsze jest bezpieczeństwo rodziny:

„Moim priorytetem jest i zawsze będzie ochrona mojej rodziny i właśnie to zrobiłem”.

Korekta wcześniejszych informacji i nowe ustalenia

Piłkarz wyjaśnił, że po publikacji pierwszego wpisu pojawiły się nowe informacje, które zmieniły jego spojrzenie na sprawę:

„W tamtym momencie działaliśmy na podstawie dostępnych informacji. Od tego czasu pojawiły się nowe fakty, które zmieniły moje rozumienie części tego, co się wydarzyło”.

Jorginho dodał, że kontaktowano się również z osobami z otoczenia artystki:

„Chappell Roan wydała publiczne oświadczenie, skontaktowała się prywatnie z Catherine, a nasze zespoły również rozmawiały bezpośrednio. Stało się jasne, że nie była świadoma tego, co wydarzyło się podczas śniadania i nie poleciła nikomu podejścia do nich”.

Reakcja strony Chappell Roan i dalszy ciąg sprawy

Wcześniej rzecznik artystki podkreślił, że Chappell Roan nie miała żadnego związku z incydentem i nie zlecała ochronie żadnych działań wobec rodziny piłkarza.

Podkreślono również, że sytuacja została błędnie zinterpretowana, a artystka nie była świadoma zdarzenia w hotelu.

Konsekwencje medialne i reakcje opinii publicznej

Sprawa wywołała szeroką dyskusję w mediach. W jej konsekwencji lokalne władze w Rio de Janeiro miały czasowo wycofać zaproszenie dla artystki na jedno z dużych wydarzeń muzycznych, jednocześnie kierując zaproszenie dla córki piłkarza.

Tagi


Popularne newsy

Lena Polanski iG
NEWS

Polska gwiazda OnlyFans licytowała nocowankę z Wieniawą. U Wojewódzkiego i Kędzierskiego przyznała, że chciała ją „bzyknąć”

Katy Perry IG 2025
NEWS

Znana aktorka oskarża Katy Perry o napaść seksualną. „Zaczęła ocierać swoją obrzydliwą c**ę o moją twarz, aż otworzyłam oczy i zwymiotowałam na nią”

Justin Bieber fot. Rory Kramer
NEWS

Justin Bieber z rekordowym wynagrodzeniem na festiwalu Coachella 2026. Jego występ wzbudził kontrowersje

OKI_REKLAMACJA47_digicover_3000_3000__
NEWS

OKI nagrał kolejny diss na Kinny’ego Zimmera. A konkretnie nie diss, tylko „reklamację beefu”

Bambi Young Leosia IG 2025
NEWS

Young Leosia nagrywa z Oliwką Brazil z zaczepia bambi? Raperka odniosła się do fragmentu dotyczącego jej byłej podopiecznej

__Ciągle tutaj jestem – Bedoes 2115 x Cancer Fighters_foto1
NEWS

Słyszeliście kiedyś wzruszający diss? Bedoes nagrał numer z Mają Mecan po raz trzeci chorującą na raka

Bajorson 3
NEWS

Bajorson oskarża Dawida Obserwatora o szantaż i usuwa go z hitu, który ma 40 milionów wyświetleń

Polecane

CGM
Katy Perry

Aktorka, która po 20 latach oskarzyła Katy Perry o molestowanie, zgłos ...

Ruby Rose postanowiła zgłosić zachowanie wokalistki odpowiednim służbom

10 godzin temu

CGM
young leosia kacper ig 2025

Young Leosia twierdzi, że żeby skupić się na sobie i swoim rozwoju war ...

„Single era” jako świadoma decyzja artystyczna

10 godzin temu

CGM
Popkillery zabson 2026 2026 foto @piotr_tarasewicz

Ile Żabson zapłacił za zwrotkę Wiz Khalify? „Nie dograłby mi się ...

W dzisiejszym świecie autentyczność i dopasowanie artystyczne mogą być ważniejsze niż pieniądze

11 godzin temu

CGM
Katy Perry IG 2025

Znana aktorka oskarża Katy Perry o napaść seksualną. „Zaczęła oc ...

Ruby Rose publikuje poważne oskarżenia wobec Katy Perry

20 godzin temu

CGM
unnamed

The Rose w Polsce 2026. Koreańska gwiazda alt-popu i indie rocka wystą ...

The Rose wracają do Polski z trasą „ROSETOPIA”

20 godzin temu

CGM
Labrinth

Labrinth odchodzi kończy współpracę z serialem „Euphoria”. ...

Muzyk wyjaśnia odejście z serialu

20 godzin temu