Słuchacze Mesa także psioczą na diss. Co na to artysta?

Wypuszczona po trzech tygodniach od „64 lajnów” TDF-a odpowiedź Tego Typa Mesa nie miała takiego przyjęcia, na jakie liczył raper. Niektórzy słuchacze chwalą kawałek, zwracając uwagę na technikalia, niemniej jako całość „Suka” raczej nie rzuciła na kolana.

Tede wyśmiał diss, Bonson nazwał go „ch**owym”, nawet wśród fanów Mesa odbiór jest mieszany. Raper nie ma sobie jednak nic do zarzucenia i przekonuje, że ci, którzy krytykują, „dali się ponieść fali hejtu”.

„Peace ludzie, war Jacek”

– Mordy, każdy w indywidualnym odsłuchu śmiał się z panczy na Jacka, wajbował do bitu, rozumiał przekaz. „Nagła śmierć” (dwudziestoletni diss, którego celem był Mezo – przyp. red.) też miała nucony refren. Dajecie się ponieść jakiejś (kolejnej) fali hejtu i mogę Wam tylko współczuć, bo świadczy to o Was, nie o moim kawałku. Peace ludzie, war Jacek – napisał do członków instagramowego kanału nadawczego Ten Typ.

Tede obiecał, że nagra odpowiedź. Co zrobi z nią Mes?