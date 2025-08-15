Szukaj
Tede szydzi z Mesa, ale ten nie odpuszcza

Tymczasem internauci są bezlitośni: "Już po Tedasie. Padł ze śmiechu".

2025.08.15

opublikował:

fot. kadr z wideo

Po trzech tygodniach od publikacji „64 lajnów” Tedefo przyszła odpowiedź Tego Typa Mesa. O północy na platformy streamingowe trafił kawałek „Suka”, który spotkał się w najlepszym razie z mieszanym odbiorem. Niektórzy doceniają wprawdzie techniczną stronę dissu, ale jego treść już niekoniecznie.

Internauci bezlitośni dla Mesa

„Już po Tedasie. Padł ze śmiechu”, „Diss godny występu w Opolu. Ciarki żenady przechodzą mnie na samą myśl, że chłop poświęcił trzy tygodnie na zrobienie takie gniota”, „Mocny autodiss”, „- Co się rymuje do Tede? – Sedes. – Whooo, mamy to. Jacek się nie podniesie. Tak to musiało wyglądać xD”, „Skasuj, póki nikt nie widział”, „Czy ghostwriterką tego arcydzieła była bambi”? – to zaledwie kilka negatywnych opinii, które zdecydowanie przeważają w komentarzach na YouTubie.

Z „Suki” szydzi także Tede. – To jakaś jaja, to jest trolling. Co to k**a jest człowieku? Jak ty żeś nisko upadł, to jest niesamowite – komentował na świeżo artysta, zapowiadając, że naturalnie nagra odpowiedź.

Tymczasem Mes potwierdza, że „Suka” to nie trolling, tylko poważny diss. Raper podbił go, publikując także teledysk. Raczej nie poprawi to odbioru jego numeru.

