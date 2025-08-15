Szukaj
Bonson brutalnie skwitował diss Mesa

Szczeciński raper nie wierzy, że to się wydarzyło.

2025.08.15

Bonson brutalnie skwitował diss Mesa

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

„Suka”, diss, którym Ten Typ Mes odpowiedział na kawałek „64 lajny” Tedego, wykluwał się przez trzy tygodnie. Raper miał po drodze problemy techniczne, ale finalnie dowiózł obiecany kawałek. Problem w tym, że „Suka” nie spełniła oczekiwań części słuchaczy ani także Tedego, który zapytał wprost: – To jakaś jaja, to jest trolling. Co to k**a jest człowieku?

Tede stwierdził, że jego rywal „nisko upadł”, Mes w odpowiedzi przekonuje, że Jacek nie rozumie jego dissu.

Jacek postarzał się w godzinę o 15 lat i pyta, co to jest: otóż jest to hip-hop, podgatunek g-funk. Nie trzeba lubić, warto szanować. Nie warto za to mieszać go z seplenieniem, generycznym „flow” i postaciami typu Marcin Miller albo Skolim. Ale co ja tam wiem, ja oszalałem xd. BESOS KOCHANI, czekamy na rozwój wydarzeń – zwrócił się do słuchaczy raper.

Bonson załamany dissem Mesa

Diss Tego Typa skomentował Bonson. Szczeciński raper nie może wyjść z podziwu, jak doszło do tego, że Piotrek opublikował taki kawałek.

Gość siedział nad tym tygodniami, później jeszcze jakiś czas to nagrywał. Przecież miksując też pewnie słuchał kilka razy i mimow wszystko postanowił to wypuścić – napisał Bonson, dodając, że diss Mesa jest „ch***wy”.

