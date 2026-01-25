Slipknot rezygnuje z pozwu o domenę Slipknot.com

fot. mat. pras.

Zespół Slipknot oficjalnie wycofał swój pozew przeciwko rzekomemu cyberprzestępcy, który od 2001 roku kontrolował domenę slipknot.com. Sprawa była szeroko komentowana w mediach muzycznych i internetowych, a teraz zostaje zakończona bez dalszych działań prawnych ze strony zespołu.

Pozew o domenę Slipknot.com

Pozew został złożony w październiku 2025 roku na podstawie Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act 1999. Slipknot domagali się wówczas przejęcia domeny oraz odszkodowania, twierdząc, że anonimowy właściciel strony używał jej do reklamowania podrabianych produktów zespołu.

Prawnik zespołu, Craig Reilly, wskazywał, że domena była wykorzystywana w celu czerpania korzyści z renomy Slipknot i wprowadzania fanów w błąd, którzy mogli zakupić nieautoryzowane produkty, myśląc, że odwiedzają oficjalną stronę zespołu.

W czasie trwania sporu Slipknot prowadzili swój sklep internetowy pod adresem slipknot1.com, ponieważ nie mogli korzystać z pierwotnej domeny.

Anonimowy właściciel domeny

Billboard informował, że właściciel domeny pozostaje anonimowy, choć posiada skrzynkę pocztową na Kajmanach. Do tej pory nie ujawniono jego tożsamości ani dalszych planów wobec strony.

Nowy album „Look Outside Your Window” w drodze

W międzyczasie zespół kontynuuje pracę nad długo oczekiwanym albumem „Look Outside Your Window”, nagranym podczas sesji do płyty z 2008 roku „All Hope Is Gone”. Album tworzyli: Clown (Shaun Crahan), Corey Taylor, Sid Wilson i Jim Root. Do tej pory wydano tylko jeden utwór – bonusowy numer ‘Til We Die’.

Clown i Taylor podkreślają, że album nie brzmi jak typowy materiał Slipknot i porównują go do twórczości Radiohead. Premiera była wielokrotnie przekładana od 2019 roku.

Slipknot pracuje nad nową muzyką

Zespół nie zwalnia tempa i tworzy również nowe utwory. Według niedawnego wywiadu perkusisty Eloy Casagrande, grupa regularnie wymienia riffy gitarowe, partie perkusji i prowadzi jam session, co wskazuje na dużą ilość materiału do przyszłych wydawnictw.

„Od czasu, gdy dołączyłem do zespołu, pracujemy nad nowymi pomysłami. Mamy sporo materiału i wkrótce wszystko połączymy” – powiedział Casagrande.

Slipknot zapowiada, że fani mogą spodziewać się zarówno wydania długo oczekiwanego albumu, jak i zupełnie nowego materiału muzycznego.