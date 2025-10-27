Slipknot podbijają internet dzięki challengowi Whitney Houston

fot. mat. pras.

Zespół Slipknot dołączył do internetowego trendu „The Whitney Houston Challenge”, który w ostatnich tygodniach stał się viralem na TikToku. Wyzwanie polega na tym, by idealnie w rytmie uderzyć w bęben w tym samym momencie, w którym pojawia się charakterystyczne uderzenie perkusji przed ostatnim refrenem kultowego hitu Whitney Houston „I Will Always Love You”.

Slipknot kontra rytm Whitney Houston

Wideo opublikowane przez Slipknot szybko zdobyło ogromną popularność w sieci. Każdy z członków zespołu spróbował swoich sił w rytmicznym wyzwaniu – ku zaskoczeniu fanów, tylko gitarzysta Mick Thompson trafił idealnie w beat. Perkusista Eloy Casagrande zagrał zbyt wcześnie, co wywołało salwę śmiechu wśród pozostałych muzyków.

View this post on Instagram A post shared by Cwknot – Slipknot Cover (@cwknot)

Trend stał się globalnym fenomenem, a oprócz Slipknota do zabawy dołączyli m.in. Simple Plan oraz Paula Abdul, która perfekcyjnie trafiła w moment uderzenia, pisząc w opisie swojego filmu: „To trudniejsze, niż wygląda, okej?”.