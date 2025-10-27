Szukaj
CGM

Slipknot podbijają internet dzięki challengowi Whitney Houston

Metalowa legenda w viralowym klipie

2025.10.27

opublikował:

Slipknot podbijają internet dzięki challengowi Whitney Houston

fot. mat. pras.

Zespół Slipknot dołączył do internetowego trendu „The Whitney Houston Challenge”, który w ostatnich tygodniach stał się viralem na TikToku. Wyzwanie polega na tym, by idealnie w rytmie uderzyć w bęben w tym samym momencie, w którym pojawia się charakterystyczne uderzenie perkusji przed ostatnim refrenem kultowego hitu Whitney Houston „I Will Always Love You”.

Slipknot kontra rytm Whitney Houston

Wideo opublikowane przez Slipknot szybko zdobyło ogromną popularność w sieci. Każdy z członków zespołu spróbował swoich sił w rytmicznym wyzwaniu – ku zaskoczeniu fanów, tylko gitarzysta Mick Thompson trafił idealnie w beat. Perkusista Eloy Casagrande zagrał zbyt wcześnie, co wywołało salwę śmiechu wśród pozostałych muzyków.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Cwknot – Slipknot Cover (@cwknot)

Trend stał się globalnym fenomenem, a oprócz Slipknota do zabawy dołączyli m.in. Simple Plan oraz Paula Abdul, która perfekcyjnie trafiła w moment uderzenia, pisząc w opisie swojego filmu: „To trudniejsze, niż wygląda, okej?”.

@paulaabdul It’s harder than it looks, okay?? 😝 #whitneyhoustonchallenge ♬ original sound – Paula Abdul

Slipknot – co nowego w obozie zespołu?

Ostatni album Slipknota, „The End So Far”, ukazał się w 2022 roku, ale muzycy nie próżnują. Niedawno zapowiedzieli nowy utwór „Long May You Die”, nagrany po dołączeniu Casagrande’a do składu w 2024 roku. Perkusista potwierdził, że trwają prace nad nową muzyką:

„Gotujemy coś nowego, na pewno pracujemy nad świeżym materiałem.”

Ponadto członek zespołu Sid Wilson uruchomił własną wytwórnię Vomit Face Records, której pierwszym wydawnictwem jest singiel „Take It Back” artysty Lil Bushwick.

We wrześniu Slipknot uczcili 25-lecie swojego debiutanckiego albumu specjalnym reedycją zawierającą niepublikowane wcześniej dema i archiwalne zdjęcia. Zespół podobno jest też bliski sprzedaży swojego katalogu muzycznego za 120 milionów dolarów firmie HarbourView Equity Partners.

Tagi


Popularne newsy

Jameela Jamil doszła podczas setu dj-skiego dla sześciu tysięcy rolników
NEWS

Jameela Jamil doszła podczas setu dj-skiego dla sześciu tysięcy rolników

Quebonafide odniósł się do awantury z 17-latkiem po meczu: „Gdyby to dotyczyło mnie, to bym nie zareagował”
NEWS

Quebonafide odniósł się do awantury z 17-latkiem po meczu: „Gdyby to dotyczyło mnie, to bym nie zareagował”

Eminem ma polskie korzenie? Dokumenty wskazują na wioskę na Dolnym Śląsku
NEWS

Eminem ma polskie korzenie? Dokumenty wskazują na wioskę na Dolnym Śląsku

Katy Perry i były premier Kanady potwierdzają związek. Romantyczna randka w Paryżu
NEWS

Katy Perry i były premier Kanady potwierdzają związek. Romantyczna randka w Paryżu

Flexxy 2115 atakuje Beteo a ten odpowiada: „Teraz masz nowy skład 215 – jednoosobowy”
NEWS

Flexxy 2115 atakuje Beteo a ten odpowiada: „Teraz masz nowy skład 215 – jednoosobowy”

Były wokalista Lostprophets skazany za pedofilię zostal dźgnięty w szyję. Śledztwo w sprawie jego zabójstwa trwa
NEWS

Były wokalista Lostprophets skazany za pedofilię zostal dźgnięty w szyję. Śledztwo w sprawie jego zabójstwa trwa

Young Leosia i Kacper Błonski, o tym kiedy najlepiej się zaręczyć. Leosia – od razu – Kacper – od razu to na pewno nie
NEWS

Young Leosia i Kacper Błonski, o tym kiedy najlepiej się zaręczyć. Leosia – od razu – Kacper – od razu to na pewno nie

Polecane

CGM
Aukcja pamiątek i sprzętu współzałożyciela Kraftwerk. Do kupienia van VW z 1964 rokiu i rower Panasonic z teledysku zespołu

Aukcja pamiątek i sprzętu współzałożyciela Kraftwerk. Do kupienia van ...

50 przedmiotów na sprzedaż

3 godziny temu

CGM
Dorota Szulc i Bedoes wspierają fundację Rak’n’Roll – wyjątkowa aukcja dla programu RakMeni

Dorota Szulc i Bedoes wspierają fundację Rak’n’Roll – wyjątkowa ...

Nie przegap tej wyjątkowej okazji, by wesprzeć szczytny cel

4 godziny temu

CGM
Gruby Mielzky o tym, co naprawdę ważne – nowy singiel „Baśka” już dostępny

Gruby Mielzky o tym, co naprawdę ważne – nowy singiel „Baśka” ju ...

Emocjonalny hołd dla mamy artysty

4 godziny temu

CGM
Hailey Bieber chce mieć więcej dzieci z Justinem

Hailey Bieber chce mieć więcej dzieci z Justinem

Pierwsze dziecko i refleksje Hailey

5 godzin temu

CGM
Patrycja Markowska wraca z teledyskiem do utworu „Widnokrąg”

Patrycja Markowska wraca z teledyskiem do utworu „Widnokrąg”

Singiel łączy minimalistyczną muzykę z głęboką warstwą tekstową

7 godzin temu

CGM
Kaeyra odsłania emocje w nowej balladzie „Other Side of Heartbreak”

Kaeyra odsłania emocje w nowej balladzie „Other Side of Heartbreak”

Kolejny dowód wszechstronności WOKALISTKI

8 godzin temu