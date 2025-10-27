Slipknot podbijają internet dzięki challengowi Whitney Houston

fot. mat. pras.
Zespół Slipknot dołączył do internetowego trendu „The Whitney Houston Challenge”, który w ostatnich tygodniach stał się viralem na TikToku. Wyzwanie polega na tym, by idealnie w rytmie uderzyć w bęben w tym samym momencie, w którym pojawia się charakterystyczne uderzenie perkusji przed ostatnim refrenem kultowego hitu Whitney Houston „I Will Always Love You”.
Slipknot kontra rytm Whitney Houston
Wideo opublikowane przez Slipknot szybko zdobyło ogromną popularność w sieci. Każdy z członków zespołu spróbował swoich sił w rytmicznym wyzwaniu – ku zaskoczeniu fanów, tylko gitarzysta Mick Thompson trafił idealnie w beat. Perkusista Eloy Casagrande zagrał zbyt wcześnie, co wywołało salwę śmiechu wśród pozostałych muzyków.
View this post on Instagram
Trend stał się globalnym fenomenem, a oprócz Slipknota do zabawy dołączyli m.in. Simple Plan oraz Paula Abdul, która perfekcyjnie trafiła w moment uderzenia, pisząc w opisie swojego filmu: „To trudniejsze, niż wygląda, okej?”.
@paulaabdul It’s harder than it looks, okay?? 😝 #whitneyhoustonchallenge ♬ original sound – Paula Abdul
Slipknot – co nowego w obozie zespołu?
Ostatni album Slipknota, „The End So Far”, ukazał się w 2022 roku, ale muzycy nie próżnują. Niedawno zapowiedzieli nowy utwór „Long May You Die”, nagrany po dołączeniu Casagrande’a do składu w 2024 roku. Perkusista potwierdził, że trwają prace nad nową muzyką:
„Gotujemy coś nowego, na pewno pracujemy nad świeżym materiałem.”
Ponadto członek zespołu Sid Wilson uruchomił własną wytwórnię Vomit Face Records, której pierwszym wydawnictwem jest singiel „Take It Back” artysty Lil Bushwick.
We wrześniu Slipknot uczcili 25-lecie swojego debiutanckiego albumu specjalnym reedycją zawierającą niepublikowane wcześniej dema i archiwalne zdjęcia. Zespół podobno jest też bliski sprzedaży swojego katalogu muzycznego za 120 milionów dolarów firmie HarbourView Equity Partners.