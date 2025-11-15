Sławek Uniatowski miał wypadek samochodowy. Muzyk wydał oświadczenie

Foto: tarakum.pl

Wokalista Sławek Uniatowski uległ wypadkowi samochodowemu podczas podróży na piątkowy koncert w Zamościu. Choć sytuacja wyglądała poważnie, życie artysty nie jest zagrożone. Organizatorzy poinformowali, że wydarzenie zostaje przełożone.

Koncert przełożony na marzec 2026

W oficjalnym komunikacie przekazano, że występ Sławka Uniatowskiego odbędzie się 15 marca 2026 roku. Zakupione bilety zachowują ważność, a osoby chcące dokonać zwrotu mogą zgłosić się do bileterii, w której dokonały zakupu.

Organizatorzy podkreślili, że ze względu na wypadek artysta nie jest w stanie wystąpić, jednocześnie prosząc o poszanowanie jego prywatności.

Nagranie z miejsca zdarzenia

Na opublikowanej w mediach społecznościowych relacji Uniatowski pokazał trzy uszkodzone samochody oraz karetki pogotowia. W tle słychać jego głos komentujący zdarzenie: „To jest samochód pancerny”.

Co dalej z trasą koncertową?

Organizatorzy zapewniają, że kolejne wydarzenia odbędą się zgodnie z planem, o ile stan zdrowia artysty na to pozwoli. Fani wyrażają w sieci wsparcie i życzą wokaliście szybkiego powrotu do pełni sił.