Slash zapowiedział nowe wydawnictwo

Singiel promujący całość już dostępny.

2025.09.22

opublikował:

fot. Karol Makurat / tarakum.pl

7 listopada na rynku pojawi się nowe koncertowe wydawnictwo Slasha „Live at the S.E.R.P.E.N.T. Festival”. Materiał promuje singiel „Oh Well” – przeróbka klasycznej piosenki Fleetwood Mac.

Na “Live at the S.E.R.P.E.N.T. Festival”, Slash uwypukla swoją miłość do bluesa i swoje muzyczne korzenie. Pełen akcji koncertowy album i film uwieczniają jego elektryzujący występ z 17 lipca 2024 roku w Mission Ballroom w Kolorado. W ramach trasy koncertowej S.E.R.P.E.N.T. Festival, Slash i znakomity zespół znany jako Slash’s Blues Ball grają mocny, uduchowiony set, oddając hołd legendom, które ukształtowały rocka i bluesa.

W składzie zespołu oprócz samego Slasha grającego na gitarze prowadzącej i rytmicznej, znaleźli się: wieloletni współpracownik Slasha, Teddy „ZigZag” Andreadis (klawisze, harmonijka, wokal), Tash Neal (gitara rytmiczna, wokal), Johnny Griparic (gitara basowa, wokal wspierający) i Michael Jerome (perkusja).

Razem wykonują porywający zestaw standardów bluesowych i rockowych hitów, oddając hołd takim ikonom jak Bukka White, Howlin’ Wolf, Booker T. & the MG’s, Fleetwood Mac, Freddie King, The Temptations, T-Bone Walker, Hoyt Axton, Robert Johnson, The Jimi Hendrix Experience, Bob Dylan i Elmore James.

Głęboka więź z bluesem

Zestaw zawiera żarliwe wersje takich utworów jak “Parchman Farm Blues”, “Killing Floor”, “Born Under a Bad Sign”, “Oh Well”, “Big Legged Woman” i “Key to the Highway”, a następnie powolny, energetyczny groove “Papa Was a Rolling Stone”, uduchowiony “Stormy Monday” i ostry, rytmiczny “The Pusher”. Slash prezentuje również zupełnie nowy, autorski utwór “Metal Chestnut”, a następnie zanurza się w Cross Road Blues i ognistą interpretację “Stone Free”. Na bisy składają się takie kompozycje jak “It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry” oraz porywająca wersja “Shake Your Money Maker”.

W szczerych, zakulisowych wywiadach Slash mówi o swojej głębokiej, osobistej więzi z bluesem, opowiadając historie stojące za utworami i o szacunku dla artystów, którzy przetarli szlaki. Slash’s Blues Ball to blues w najczystszej postaci – głośny, żywy i pełen nieokiełznanej energii.

Płyta „Live at the S.E.R.P.E.N.T. Festival” będzie dostępna w sklepach stacjonarnych i online w formatach 2CD+DVD Digipak, 2CD+Blu-ray Digipak oraz Heavyweight Black 3LP Gatefold. Pozostałe ekskluzywne formaty będą dostępne w oficjalnym sklepie artysty.

Pierwszy singiel „Oh Well (Live)” jest już dostępny. Slash bierze się za klasykę Fleetwood Mac i przekształca ją w porywające doświadczenie na żywo. Czerpiąc inspirację z bluesowych korzeni Petera Greena, a jednocześnie uwalniając swoją charakterystyczną siłę ognia, Slash daje występ, który jest jednocześnie ponadczasowy i niezwykle żywy.

