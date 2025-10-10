Slash zapowiada nowy album Guns N’ Roses: „Wiem, że nadchodzi”

Slash zasugerował, że nowy album zespołu Guns N’ Roses może pojawić się w niedalekiej przyszłości. Od wydania długo opóźnianego „Chinese Democracy” w 2008 roku, grupa nie wydała pełnoprawnego albumu studyjnego. Ostatnim wydawnictwem z udziałem Slasha i Duffa McKagana była płyta z coverami „The Spaghetti Incident?” z 1993 roku.

Nowe utwory od reunionu w 2016 roku

Od momentu ponownego połączenia zespołu w 2016 roku, Guns N’ Roses wydali kilka singli, takich jak: Absurd, Hard Skool, Precious czy The General.

Mimo tego, pełnoprawny album studyjny wciąż pozostaje niepotwierdzony.

Slash o tworzeniu nowego albumu

W wywiadzie dla Guitar World, Slash przyznał, że nowa płyta jest w przygotowaniu, choć nie podał dokładnego terminu premiery:

„Jest tyle materiału, że wszystko zależy od dyscypliny, by się za to zabrać. Ale przy Guns N’ Roses nigdy nie da się planować z góry. Zawsze, gdy próbujemy, coś się psuje.”

Gitarzysta podkreślił, że proces tworzenia zespołu jest spontaniczny:

„To po prostu dzieje się z inspiracji, a potem wszystko zaczyna iść pełną parą. Wiem, że to nadchodzi, bo wszyscy o tym myślą. Po prostu nastąpi, kiedy ma nastąpić.”

Slash i solo projekty

Wcześniej, promując swój solowy album „Orgy Of The Damned”, Slash przyznał:

„Guns N’ Roses pracują nad własnym albumem, a ja współpracuję z nimi w tym zakresie, ale ten solowy projekt nie angażował nikogo z zespołu.”

Trasy koncertowe Guns N’ Roses

Obecnie zespół jest w trasie po Ameryce Południowej, po zakończeniu tras w Europie i na Bliskim Wschodzie. W lipcu zagrali na koncercie pożegnalnym Black Sabbath ‘Back To The Beginning’, gdzie Axl Rose spotkał się z Ozzy Osbourne po raz pierwszy.

W 2023 roku Guns N’ Roses zagrali na Glastonbury, a występ został uznany za jeden z ich najlepszych koncertów w ostatnich latach. Recenzenci zwrócili uwagę na świetną formę wokalną Axla Rose’a i gitarowe popisy Slasha.

Zmiany w składzie zespołu

W marcu 2025 roku z zespołu odszedł perkusista Frank Ferrer, który grał w Guns N’ Roses od 2006 roku. Wyraził później swoje rozczarowanie decyzją o odejściu, jednak pozostaje w kontakcie z członkami zespołu.