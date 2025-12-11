CGM

SkyShowtime zapowiada dokument o Edycie Górniak

Osobista i inspirująca opowieść

2025.12.11

opublikował:

SkyShowtime zapowiada dokument o Edycie Górniak

Foto: K. Kiełbasińska

Nowa polska produkcja dokumentalna SkyShowtime

Serwis SkyShowtime ogłosił swoją kolejną polską produkcję dokumentalną – dwuczęściowy film „Edyta Górniak”, który ukaże historię jednej z najwybitniejszych polskich wokalistek. Produkcja przedstawi niezwykłą podróż artystki – od skromnych początków w Ziębicach po światowe sceny muzyczne.

Film będzie dostępny wyłącznie na SkyShowtime w 2026 roku i pozwoli widzom odkryć kulisy życia artystki, zarówno na scenie, jak i w codziennym życiu.

Osobista i inspirująca opowieść

Dwuczęściowy dokument przedstawia Edytę Górniak w sposób autentyczny, subtelny i wielowymiarowy. Produkcja ukazuje kontrasty między spektakularną karierą a codziennością kobiety i matki, poruszając tematy takie jak odwaga, wybaczanie, miłość i nadzieja. Film zawiera unikatowe materiały archiwalne, dzięki którym widzowie zobaczą artystkę z nowej, dotąd nieznanej perspektywy.

Kai Finke, Chief Content Officer SkyShowtime, podkreślił:

„Kontynuujemy opowiadanie wyjątkowych, prawdziwych historii. Tym razem przedstawiamy inspirującą opowieść o jednej z najważniejszych artystek polskiej sceny muzycznej – Edycie Górniak.”

Kariera Edyty Górniak – od Broadwayu po Eurowizję

Edyta Górniak rozpoczęła karierę jako artystka musicalowa, występując na polskich scenach teatralnych. Już w wieku 19 lat wystąpiła na nowojorskim Broadwayu, a udział w Konkursie Piosenki Eurowizji w 1994 roku z utworem „To nie ja” rozpoczął jej międzynarodową karierę.

Artystka zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia w Polsce i za granicą, a jej charyzma i szeroka skala głosu sprawiają, że często porównywana jest do największych wokalistek światowej muzyki.

Twórcy i dostępność dokumentu

Produkcją filmu zajmuje się Michał Brożonowicz z Constantin Entertainment Polska, producentką wykonawczą jest Agata Chwaszczewska, a reżyserką Aleksandra Machnik. Produkcja jest kolejną polską realizacją SkyShowtime po serialu Krychowiak: krok od szczytu.

Tagi


Popularne newsy

Pezet i Onar wracają po 20 latach jako Płomień 81. Nowy singiel, klip i jubileuszowa reedycja
NEWS

Pezet i Onar wracają po 20 latach jako Płomień 81. Nowy singiel, klip i jubileuszowa reedycja

Quebo i Mata mogli stworzyć płytę dla Maryli Rodowicz. Artystka ujawnia, że raperzy zwodzili ją przez pół roku
NEWS

Quebo i Mata mogli stworzyć płytę dla Maryli Rodowicz. Artystka ujawnia, że raperzy zwodzili ją przez pół roku

Sidney Polak ujawnia kulisy rozstania z T.Love. Został zwolniony przez Muńka SMS-em
NEWS

Sidney Polak ujawnia kulisy rozstania z T.Love. Został zwolniony przez Muńka SMS-em

Sidney Polak zwolniony z T.Love przez SMS-a: „Muniek stwierdził, że umowy z nami nie chce podpisywać i mamy mu ufać”
NEWS

Sidney Polak zwolniony z T.Love przez SMS-a: „Muniek stwierdził, że umowy z nami nie chce podpisywać i mamy mu ufać”

TVP Info pomyliło Stinga z Cezarym Pazurą
NEWS

TVP Info pomyliło Stinga z Cezarym Pazurą

Koalicja Obywatelska wykorzystała utwór Maty. Raper wściekły: „Kiedy patrzę na ten cyrk, coraz bardziej zaczynam wierzyć, w to, że mógłby zostać prezydentem”
NEWS

Koalicja Obywatelska wykorzystała utwór Maty. Raper wściekły: „Kiedy patrzę na ten cyrk, coraz bardziej zaczynam wierzyć, w to, że mógłby zostać prezydentem”

Ariana Grande po raz pierwszy od lat wspomina Maca Millera: „Nigdy wcześniej o tym nie mówiłam”
NEWS

Ariana Grande po raz pierwszy od lat wspomina Maca Millera: „Nigdy wcześniej o tym nie mówiłam”

Polecane

CGM
Maryla Rodowicz powraca z wyjątkową wersją „Niech żyje bal” MTV Unplugged – gościnnie Błażej Król, Igor Herbut i Misi Furtak

Maryla Rodowicz powraca z wyjątkową wersją „Niech żyje bal&#8221 ...

Cztery artystyczne światy w jednym utworze

11 minut temu

CGM
Billie Eilish pokazała zwiastun koncertowego filmu „Hit Me Hard & Soft” w reżyserii Jamesa Camerona

Billie Eilish pokazała zwiastun koncertowego filmu „Hit Me Hard & ...

"To była jedna z moich ulubionych tras koncertowych"

1 godzinę temu

CGM
Polscy uczestnicy Eurowizji komentują decyzję TVP o udziale Polski w konkursie

Polscy uczestnicy Eurowizji komentują decyzję TVP o udziale Polski w k ...

„To bolesna hipokryzja”

2 godziny temu

CGM
Christina Aguilera potwierdza „bardzo osobisty” nowy album i film dokumentalny

Christina Aguilera potwierdza „bardzo osobisty” nowy album i film doku ...

Nowy album Christiny Aguilery po trzech latach przerwy

3 godziny temu

CGM
Diddy szykuje pozew na miliard dolarów przeciwko Netflix za serial 50 Centa

Diddy szykuje pozew na miliard dolarów przeciwko Netflix za serial 50 ...

Gigantyczny pozew o zniesławienie

3 godziny temu

CGM
The Game ogłasza się najlepszym raperem z Compton – internet reaguje

The Game ogłasza się najlepszym raperem z Compton – internet rea ...

Raper zapowiada „The Documentary 3”

3 godziny temu