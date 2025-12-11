SkyShowtime zapowiada dokument o Edycie Górniak

Foto: K. Kiełbasińska

Nowa polska produkcja dokumentalna SkyShowtime

Serwis SkyShowtime ogłosił swoją kolejną polską produkcję dokumentalną – dwuczęściowy film „Edyta Górniak”, który ukaże historię jednej z najwybitniejszych polskich wokalistek. Produkcja przedstawi niezwykłą podróż artystki – od skromnych początków w Ziębicach po światowe sceny muzyczne.

Film będzie dostępny wyłącznie na SkyShowtime w 2026 roku i pozwoli widzom odkryć kulisy życia artystki, zarówno na scenie, jak i w codziennym życiu.

Osobista i inspirująca opowieść

Dwuczęściowy dokument przedstawia Edytę Górniak w sposób autentyczny, subtelny i wielowymiarowy. Produkcja ukazuje kontrasty między spektakularną karierą a codziennością kobiety i matki, poruszając tematy takie jak odwaga, wybaczanie, miłość i nadzieja. Film zawiera unikatowe materiały archiwalne, dzięki którym widzowie zobaczą artystkę z nowej, dotąd nieznanej perspektywy.

Kai Finke, Chief Content Officer SkyShowtime, podkreślił:



„Kontynuujemy opowiadanie wyjątkowych, prawdziwych historii. Tym razem przedstawiamy inspirującą opowieść o jednej z najważniejszych artystek polskiej sceny muzycznej – Edycie Górniak.”

Kariera Edyty Górniak – od Broadwayu po Eurowizję

Edyta Górniak rozpoczęła karierę jako artystka musicalowa, występując na polskich scenach teatralnych. Już w wieku 19 lat wystąpiła na nowojorskim Broadwayu, a udział w Konkursie Piosenki Eurowizji w 1994 roku z utworem „To nie ja” rozpoczął jej międzynarodową karierę.

Artystka zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia w Polsce i za granicą, a jej charyzma i szeroka skala głosu sprawiają, że często porównywana jest do największych wokalistek światowej muzyki.

Twórcy i dostępność dokumentu

Produkcją filmu zajmuje się Michał Brożonowicz z Constantin Entertainment Polska, producentką wykonawczą jest Agata Chwaszczewska, a reżyserką Aleksandra Machnik. Produkcja jest kolejną polską realizacją SkyShowtime po serialu Krychowiak: krok od szczytu.