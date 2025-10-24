„Skoro masz uszy, może czas ich użyć?”- mamy cały tekst dissu Tedego i Marcina Millera na Mesa

Tede i Marcin Miller (lider zespołu Boys) połączyli siły w zaskakującym projekcie muzycznym. Ich wspólny utwór „Wyrocznie” to diss na Ten Typ Mesa, utrzymany w klasycznym klimacie g-funku.

Diss Tede i Marcina Millera na Mesa

W dniu premiery najnowszego albumu Mesa „Bukowski”, Tede wypuścił projekt „EP.itafium” – zbiór kawałków, w których ostro uderza w swojego odwiecznego rywala.

Jednym z najbardziej komentowanych numerów jest właśnie „Wyrocznie”, w którym gościnnie pojawia się Marcin Miller z grupy Boys. Dla gwiazdroa disco polo to pierwsze tego typu wejście w świat rapowego beefu.

Refren śpiewany przez Millera, inspirowany brzmieniem Nate Dogga, to nieoczekiwane połączenie, które ma szansę stać się viralem w sieci.

O czym nawijają Tede i Marcin Miller?

Poniżej możecie prześledzić cały tekst „Wyroczni”.

Yeah, boy!

2025 Marcin Miller

B.O.Y.S, yeah!

Gang, gang!

Tacy jak ty zawsze byli tu

I zawsze będą

Wielcy znawcy wszystkich tematów

Mi wszystko jedno

Co tam pieprzą se na temat mój

Dziś wiem na pewno

Moi ludzie są tu ze mną

A ty — weź się pierdol

Cały ten dęty w kiszkę establishment

Intelektu tuzy, statusy wyższe

Pogardzałem tym towarzystwem od zawsze

Ty piękny umyśle, co masz się za znawcę

Robię, co mi się zachce

Za chwilę mogę chcieć mieć piosenkę z Zenkiem z Akcent

I pomyśl sobie, jaki wpływ na sytuację ma fakt, że

Ty będziesz tym facet absent

Za to wszystko, to co robię, cioto, tutaj z tobą

Towarzystwo mówi do mnie: „Wasza hip-hopowość”

Jak se robię disco polo, wiedzą, żе to prowo

Najpierw palę lolo, potem palę se mikrofon

Idеową wczutkę łapią se bytu

Czują ból odbytu — znowu my tu

Ja, Marcin Miller i Sir Michu – Król Bitów

OG Pitu Pitu dla kwitów

Tacy jak ty zawsze byli tu

I zawsze będą

Wielcy znawcy wszystkich tematów

Mi wszystko jedno

Co tam pieprzą se na temat mój

Dziś wiem na pewno

Moi ludzie są tu ze mną

A ty — weź się pierdol

Gdybym nie znał konsekwencji dla MC

Zapewne nawet bym się tego nie podjął

Reakcja na to — to jednak był pewniak

A jęki konkurencji są piękną melodią

Myślą, że to było dla pieniędzy

A tak między nami — nawet nie wiem, jaki hajs był

Zrobiłem tak Figgo Faggo dla faski

Bo hajsy, łajzy, to zarabiam na własnej

Obecnie stan przyjaznych wobec mnie

Sprowadza się do westchnień

Uwolnili bestię

Zajawa kipi, kipi gęsta i nie schnie

Plany mam niecne

Ale ziomale — gdzie Mes jest?

Najlepsze jest to, co czytam w komentach

Że jestem tytan i daję prawdziwy rap im

Pamiętam, co twierdzili w komentach

Jak wyjechał ten track, co śpiewał w nim Marcin

Tacy jak ty zawsze byli tu

I zawsze będą

Wielcy znawcy wszystkich tematów

Mi wszystko jedno

Co tam pieprzą se na temat mój

Dziś wiem na pewno

Moi ludzie są tu ze mną

A ty — weź się pierdol

Wielcy znawcy tematu, wyrocznie

Ja tu robię rapu w tydzień tyle, co wy rocznie

Nikt nie będzie mi ustalał tu pułapu lotu

Chcesz mnie widzieć lecącego — użyj teleskopu

Jak znowu odjebie, to ty nie popuść z wrażki

Nie wejdź za głęboko w to, jak opuść w drażki

Przypierdalasz nadto filozofii do melodii

Nie każdy tak robi, więc od nas to odbij

Ej, mówisz o sobie per „muzyk”

Sir Mich to muzyk, albo Faust z Łobuzy

Wow, przy nich to ty jesteś nie za duży

Skoro masz uszy, może czas ich użyć?

Ty jesteś Mes przeciętnym grajkiem

Zamiast stawać za majkiem, to chwyć za bałąłajkę

Sraj się w knajpie i poczuj wajbik

I następny album zrób instrumentalnie

Tacy jak ty zawsze byli tu

I zawsze będą

Wielcy znawcy wszystkich tematów

Mi wszystko jedno

Co tam pieprzą se na temat mój

Dziś wiem na pewno

Moi ludzie są tu ze mną

A ty — weź się pierdol