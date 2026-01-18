Skolim padł ofiarą przestępstwa – są nowe informacje

fot. mat. pras.

Wciąż trwa śledztwo w sprawie włamania do posiadłości Skolima w Siennicy koło Mińska Mazowieckiego. Do zdarzenia doszło w 2025 roku, a ostatnio pojawiły się nowe informacje dotyczące zatrzymanych mężczyzn.

Włamanie do domu Skolima

Włamanie miało miejsce, gdy artysta był zajęty intensywnym harmonogramem koncertowym. Kamery monitoringu zarejestrowały grupę zamaskowanych mężczyzn, którzy podeszli od strony tarasu i odjechali samochodem marki Audi.

Skolim wezwał fanów do pomocy w namierzeniu sprawców, publikując w mediach społecznościowych zdjęcia z monitoringu:

„Bracia i siostry, znajdźmy tych, którzy bandycko wyciągają ręce po nasze dobro!”

Zatrzymania i brak powiązań

W połowie grudnia 2025 roku policja zatrzymała dwóch mężczyzn w związku ze sprawą. Jednak, jak poinformowała st. sierż. Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, podejrzani nie mają związku z włamaniem.

„Oczywiście cały czas prowadzimy dalsze działania, które mają doprowadzić do rozwiązania tej sprawy” – dodała rzeczniczka.

Śledztwo wciąż trwa, a organy ścigania analizują nagrania z monitoringu oraz wszelkie poszlaki, które mogą doprowadzić do złapania prawdziwych sprawców.