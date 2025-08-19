Skąd wzięła się ksywka Wilka?

fot. P. Tarasewicz

Dwa lata po koncercie z okazji XXV-lecia Hemp Gru grupa wraca do COS Torwar, tym razem by świętować XX lat DIIL Gangu. Koncert odbędzie się 16 października, a na scenie obok Hemp Gru pojawią się Dixon37, DudekP56, Hałastra, Kacper HTA, Kaczy i Nizioł, Kali, Małach & Rufuz, O.S.T.R., Paluch, Polska Wersja, PRO8L3M, ReTo, Slums Attack, Sokół, Vavamuffin, WCK, Zbuku, DJ Cent, DJ Steez, prowadzący imprezę Waldemar Kasta oraz gość niespodzianka, na ujawnienie którego dopiero czekamy.

Dlaczego Wilku jest Wilkiem?

Jedną z form promocji wydawnictwa jest nagrywanie shortów z cyklu „20 pytań na 20 lat”. Z najnowszego materiału dowiadujemy się, skąd wzięła się ksywa Wilka. Część słuchaczy to wie, ale nie wszyscy, dlatego zdecydowaliśmy się przypomnieć, dlaczego Wilku jest Wilkiem.

– Inspiracją był utwór Jacka Kaczmarskiego pod tytułem „Obława”. Utwór mówi o wolnych wilkach, czyli ludziach i systemie, który ich cały czas dojeżdża, czyli myśliwych i psach gończych. Klasyka sama w sobie, coś, co utkwiło w mojej podświadomości – wyjaśnił Wilku WDZ.