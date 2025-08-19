Szukaj
CGM

Skąd wzięła się ksywka Wilka?

Reprezentant Hemp Gru odpowiada.

2025.08.19

opublikował:

Skąd wzięła się ksywka Wilka?

fot. P. Tarasewicz

Dwa lata po koncercie z okazji XXV-lecia Hemp Gru grupa wraca do COS Torwar, tym razem by świętować XX lat DIIL Gangu. Koncert odbędzie się 16 października, a na scenie obok Hemp Gru pojawią się Dixon37, DudekP56, Hałastra, Kacper HTA, Kaczy i Nizioł, Kali, Małach & Rufuz, O.S.T.R., Paluch, Polska Wersja, PRO8L3M, ReTo, Slums Attack, Sokół, Vavamuffin, WCK, Zbuku, DJ Cent, DJ Steez, prowadzący imprezę Waldemar Kasta oraz gość niespodzianka, na ujawnienie którego dopiero czekamy.

Dlaczego Wilku jest Wilkiem?

Jedną z form promocji wydawnictwa jest nagrywanie shortów z cyklu „20 pytań na 20 lat”. Z najnowszego materiału dowiadujemy się, skąd wzięła się ksywa Wilka. Część słuchaczy to wie, ale nie wszyscy, dlatego zdecydowaliśmy się przypomnieć, dlaczego Wilku jest Wilkiem.

Inspiracją był utwór Jacka Kaczmarskiego pod tytułem „Obława”. Utwór mówi o wolnych wilkach, czyli ludziach i systemie, który ich cały czas dojeżdża, czyli myśliwych i psach gończych. Klasyka sama w sobie, coś, co utkwiło w mojej podświadomości – wyjaśnił Wilku WDZ.

Tagi


Popularne newsy

Peja odpowiada Tymoteuszowi Puchaczowi
NEWS

Peja odpowiada Tymoteuszowi Puchaczowi

Bosski odpalił się na Bedoesa i 2115
NEWS

Bosski odpalił się na Bedoesa i 2115

Tomb wytyka Mesowi „częstochowskie rymy” w dissie na Tede
NEWS

Tomb wytyka Mesowi „częstochowskie rymy” w dissie na Tede

Młoda raperka robi karierę na niebieskiej platformie. Jej zdaniem każda kobieta po 25. roku życia powinna tak zarabiać
NEWS

Młoda raperka robi karierę na niebieskiej platformie. Jej zdaniem każda kobieta po 25. roku życia powinna tak zarabiać

Doda chwali się wysportowaną sylwetką w skąpym stroju. Jest tylko jeden problem – to nie jej zdjęcie
NEWS

Doda chwali się wysportowaną sylwetką w skąpym stroju. Jest tylko jeden problem – to nie jej zdjęcie

Sekretny ślub pierwszej pary polskiego internetu w kinach
NEWS

Sekretny ślub pierwszej pary polskiego internetu w kinach

Poza dwoma koncertami na stadionie, Ed Sheeran zagrał na jednym z wrocławskich dachów. Nagranie robi furorę w sieci
NEWS

Poza dwoma koncertami na stadionie, Ed Sheeran zagrał na jednym z wrocławskich dachów. Nagranie robi furorę w sieci

Polecane

CGM
Podczas koncertu Limp Bizkit do Freda Dursta podleciał dron. Artysta nie miał dla niego litości

Podczas koncertu Limp Bizkit do Freda Dursta podleciał dron. Artysta n ...

Durst w uroczy sposób sprowokował pilota maszyny.

34 sekundy temu

CGM
JID na klubowym koncercie w Polsce

JID na klubowym koncercie w Polsce

Sprzedaż biletów rusza w tym tygodniu.

1 godzinę temu

CGM
Apollo 440 i The Herbaliser Band gwiazdami YASS! Festiwalu w Żninie

Apollo 440 i The Herbaliser Band gwiazdami YASS! Festiwalu w Żninie

Tam gdzie kończą się wielkie festiwale, zaczyna się jeden z najpiękniej położonych slow festów.

2 godziny temu

CGM
Bary z nowym numerem i teledyskiem nakręconym w Nowym Jorku

Bary z nowym numerem i teledyskiem nakręconym w Nowym Jorku

"WUKONG" już w streamingach.

6 godzin temu

CGM
Widzowie miażdżą sopocki festiwal TVN-u. Obrywa się zarówno gwiazdom, jak i realizatorom

Widzowie miażdżą sopocki festiwal TVN-u. Obrywa się zarówno gwiazdom, ...

"Trudno się zorientować, co to za utwór, tak go dojechał".

6 godzin temu

CGM
Margaret, Natalia Nykiel, Andrzej Piaseczny, T.Love i inni – pierwszy dzień Top Of The Top Sopot Festivalu na zdjęciach

Margaret, Natalia Nykiel, Andrzej Piaseczny, T.Love i inni – pie ...

Impreza odbywa się tradycyjnie w Operze Leśnej.

8 godzin temu